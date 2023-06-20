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Шотландия — Грузия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 20 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Шотландия — Грузия 20 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Хвича Кварацхелия.
Фото Getty Images

30 июня лидирующие в группе A отборочного турнира чемпионата Европы-2024 Шотландия и Грузия схлестнутся в очном матче. Игра состоится на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу венгерский арбитр Иштван Вад.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
20 июн, 21:45. ()
Шотландия
Грузия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet совсем не верят в Грузию. На победу Хвичи и его партнеров можно поставить с коэффициентом 6.56, вероятность исхода — примерно 12%. Ничья идет за 4.18 (23%), успех Шотландии — за скромные 1.53 (65%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 6560 рублей.

Грузия проиграла всего один из 15 последних матчей. Вариант Х2 доступен за 2.55.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.03, тотал меньше — в 1.81. Четыре из пяти предыдущих встреч с участием грузин завершились «верхом».

Кстати, на гол «Крестоносцев» выставлена солидная котировка 1.83. А они не отличились только в одной игре из тех же 15 крайних.

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Шотландия в каждом из трех матчей квалификации забивала минимум дважды — даже Испании (2:0) и Норвегии (2:1). ИТБ1 (1.5) доступен за 1.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу британской сборной за 5.60.

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Исландия — Португалия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 20 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Спартак

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