Главная сенсация прошлого сезона ЛЧ молдавский «Шериф» новый розыгрыш еврокубка начал с первого раунда квалификации. Во второй стадии желто-черным осталось сыграть ответный матч со словенским «Марибором» — первый закончился нулевой ничьей. Встреча пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе, стартовый свисток венгра Томаша Богнара прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: на победу «Шерифа» предложена котировка 1.60, это примерно 61% вероятности. Успех «Марибора» идет за 6.30 (14%). Ничья оценена в 3.80 (25%).

Ждете еще одну ничью? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход может принести 3800 рублей, чистая прибыль составит 2800 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:

• победа «Шерифа» 1:0 идет за 4.50;

• успех 2:0 — за 5.90;

• ничья 1:1 — за 6.90.

Команды очень скромно выступают в квалификации: за три матча желто-черные выжали один забитый мяч, «Марибор» — два. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.10, ИТМ1 (1.5) можно взять за 1.74. Коэффициенты на эти рынки у фиолетовых — 5.80 и 1.14 соответственно.

Аналитики слабо верят в результативную игру: тотал больше 2.5 мяча оценен солидными 2.55, ТМ 2.5 идет за 1.51.

Также эксперты не ждут, что отличатся обе команды. Коэффициент на этот рынок — 2.60, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.50.

Прогноз и ставка на матч «Шериф» — «Марибор» 26 июля 2022 года

Чемпионат Молдавии еще не стартовал, поэтому о форме «Шерифа» можно судить только по матчам ЛЧ. Зато в Словении «Марибор» провел уже две игры, в которых выглядел неубедительно: уступил 0:3 и с трудом выиграл 3:2.

У команд явные проблемы с реализацией — из восьми официальных игр на двоих «Шериф» или «Марибор» не отличились в пяти. В ответном матче команды вряд смело пойдут в атаку — слишком высок риск вылететь из Лиги чемпионов из-за ошибки. Вероятно, нас ждет еще одна осторожная игра.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 1.90 (если команды забьют два мяча, случится возврат).