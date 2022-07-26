«Шериф» — «Марибор»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 июля 2022 года
Главная сенсация прошлого сезона ЛЧ молдавский «Шериф» новый розыгрыш еврокубка начал с первого раунда квалификации. Во второй стадии желто-черным осталось сыграть ответный матч со словенским «Марибором» — первый закончился нулевой ничьей. Встреча пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе, стартовый свисток венгра Томаша Богнара прозвучит в 20.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: на победу «Шерифа» предложена котировка 1.60, это примерно 61% вероятности. Успех «Марибора» идет за 6.30 (14%). Ничья оценена в 3.80 (25%).
Ждете еще одну ничью? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход может принести 3800 рублей, чистая прибыль составит 2800 рублей.
Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:
• победа «Шерифа» 1:0 идет за 4.50;
• успех 2:0 — за 5.90;
• ничья 1:1 — за 6.90.
Команды очень скромно выступают в квалификации: за три матча желто-черные выжали один забитый мяч, «Марибор» — два. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.10, ИТМ1 (1.5) можно взять за 1.74. Коэффициенты на эти рынки у фиолетовых — 5.80 и 1.14 соответственно.
Аналитики слабо верят в результативную игру: тотал больше 2.5 мяча оценен солидными 2.55, ТМ 2.5 идет за 1.51.
Также эксперты не ждут, что отличатся обе команды. Коэффициент на этот рынок — 2.60, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.50.
Прогноз и ставка на матч «Шериф» — «Марибор» 26 июля 2022 года
Чемпионат Молдавии еще не стартовал, поэтому о форме «Шерифа» можно судить только по матчам ЛЧ. Зато в Словении «Марибор» провел уже две игры, в которых выглядел неубедительно: уступил 0:3 и с трудом выиграл 3:2.
У команд явные проблемы с реализацией — из восьми официальных игр на двоих «Шериф» или «Марибор» не отличились в пяти. В ответном матче команды вряд смело пойдут в атаку — слишком высок риск вылететь из Лиги чемпионов из-за ошибки. Вероятно, нас ждет еще одна осторожная игра.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 1.90 (если команды забьют два мяча, случится возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1