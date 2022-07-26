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«Шериф» — «Марибор»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Марибор» 26 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Джасур Яхшибоев («Шериф») в матче Лиги чемпионов с «Реалом».
Фото Global Look Press

Главная сенсация прошлого сезона ЛЧ молдавский «Шериф» новый розыгрыш еврокубка начал с первого раунда квалификации. Во второй стадии желто-черным осталось сыграть ответный матч со словенским «Марибором» — первый закончился нулевой ничьей. Встреча пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе, стартовый свисток венгра Томаша Богнара прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
26 июл, 20:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
Марибор

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: на победу «Шерифа» предложена котировка 1.60, это примерно 61% вероятности. Успех «Марибора» идет за 6.30 (14%). Ничья оценена в 3.80 (25%).

Ждете еще одну ничью? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход может принести 3800 рублей, чистая прибыль составит 2800 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:

• победа «Шерифа» 1:0 идет за 4.50;

• успех 2:0 — за 5.90;

• ничья 1:1 — за 6.90.

Команды очень скромно выступают в квалификации: за три матча желто-черные выжали один забитый мяч, «Марибор» — два. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.10, ИТМ1 (1.5) можно взять за 1.74. Коэффициенты на эти рынки у фиолетовых — 5.80 и 1.14 соответственно.

Аналитики слабо верят в результативную игру: тотал больше 2.5 мяча оценен солидными 2.55, ТМ 2.5 идет за 1.51.

Также эксперты не ждут, что отличатся обе команды. Коэффициент на этот рынок — 2.60, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.50.

Игроки &laquo;Шерифа&raquo; против &laquo;Реала&raquo;. «Шериф» — «Марибор»: молдаване покажут, как обыгрывали «Реал»

Прогноз и ставка на матч «Шериф» — «Марибор» 26 июля 2022 года

Чемпионат Молдавии еще не стартовал, поэтому о форме «Шерифа» можно судить только по матчам ЛЧ. Зато в Словении «Марибор» провел уже две игры, в которых выглядел неубедительно: уступил 0:3 и с трудом выиграл 3:2.

У команд явные проблемы с реализацией — из восьми официальных игр на двоих «Шериф» или «Марибор» не отличились в пяти. В ответном матче команды вряд смело пойдут в атаку — слишком высок риск вылететь из Лиги чемпионов из-за ошибки. Вероятно, нас ждет еще одна осторожная игра.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 1.90 (если команды забьют два мяча, случится возврат).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Марибор
ФК Шериф (Тирасполь)
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АЕК Ларнака — «Мидтьюлланн»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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