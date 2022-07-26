«Шэмрок Роверс» — «Лудогорец» прогноз на матч Лиги чемпионов 26 июля 2022 года
«Шэмрок Роверс» ни разу в истории не играл на групповом этапе Лиги чемпионов, но пока сохранил шансы попасть туда в этом сезоне. В ответном матче второго раунда квалификации ЛЧ команда принимает болгарский «Лудогорец». Матч пройдет на стадионе «Талла» в Дублине, время начала — в 22.00 мск. Главный арбитр — Фабио Мареска из Италии.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Выигрыш хозяев оценен в 3.00, вероятность — около 31%. Успех «Лудогорца» можно взять с коэффициентом 2.47 (39%), ничья предложена с котировкой 3.20 (30%).
Первый матч закончился победой болгар 3:0. Верите в реванш «Шэмрока»? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев в случае их выигрыша принесет 3000 рублей.
Правда, три самых ожидаемых, по мнению экспертов, исхода встречи показывают примерно равные шансы команд:
• ничья 1:1 идет за 6.10;
• победа «Лудогорца» 1:0 — за 7.10;
• успех хозяев с таким же счетом — за 8.10.
В среднем за матч в этом сезоне команда из Разграда заколачивает 2.2 мяча. Индивидуальный тотал болгар больше 1.5 гола на предстоящий матч можно оформить за 2.38, ИТМ2 (1.5) — за 1.58. Этот рынок на «Шэмрок Роверс» предложен с котировками 2.75 и 1.45 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.07, ТМ 2.5 — в 1.76.
Эксперты допускают, что отличатся обе команды, коэффициент на этот рынок — 1.87. Обратная ставка доступна за 1.93.
Прогноз и ставка на матч «Шэмрок Роверс» — «Лудогорец» 26 июля 2022 года
До матча с «Лудогорцем» ирландцы не проигрывали пять матчей подряд. При этом игры «Шэмрока» редко получаются результативными: в последних восьми встречах команда лишь два раза забила больше одного мяча. Кажется, отыграть отставание в три гола будет сложно даже на домашнем стадионе. Тем более что «Лудогорец» отлично играет в обороне: из шести матчей в этом сезоне пять — сухие.
Вероятно, ответная игра получится не такой результативной, как первая.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1