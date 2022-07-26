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«Шэмрок Роверс» — «Лудогорец» прогноз на матч Лиги чемпионов 26 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Шэмрок Роверс» — «Лудогорец» 26 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Серхио Падт («Лудогорец»).
Фото Global Look Press

«Шэмрок Роверс» ни разу в истории не играл на групповом этапе Лиги чемпионов, но пока сохранил шансы попасть туда в этом сезоне. В ответном матче второго раунда квалификации ЛЧ команда принимает болгарский «Лудогорец». Матч пройдет на стадионе «Талла» в Дублине, время начала — в 22.00 мск. Главный арбитр — Фабио Мареска из Италии.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
26 июл, 22:00. Tallaght Stadium (Дублин)
Шэмрок Роверс
Лудогорец

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Выигрыш хозяев оценен в 3.00, вероятность — около 31%. Успех «Лудогорца» можно взять с коэффициентом 2.47 (39%), ничья предложена с котировкой 3.20 (30%).

Первый матч закончился победой болгар 3:0. Верите в реванш «Шэмрока»? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев в случае их выигрыша принесет 3000 рублей.

Правда, три самых ожидаемых, по мнению экспертов, исхода встречи показывают примерно равные шансы команд:

• ничья 1:1 идет за 6.10;

• победа «Лудогорца» 1:0 — за 7.10;

• успех хозяев с таким же счетом — за 8.10.

В среднем за матч в этом сезоне команда из Разграда заколачивает 2.2 мяча. Индивидуальный тотал болгар больше 1.5 гола на предстоящий матч можно оформить за 2.38, ИТМ2 (1.5) — за 1.58. Этот рынок на «Шэмрок Роверс» предложен с котировками 2.75 и 1.45 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.07, ТМ 2.5 — в 1.76.

Эксперты допускают, что отличатся обе команды, коэффициент на этот рынок — 1.87. Обратная ставка доступна за 1.93.

Вратарь &laquo;Лудогорца&raquo; Серджио Падт. «Шемрок Роверс» — «Лудогорец»: чемпионы Болгарии мчат к успеху 6-летней давности

Прогноз и ставка на матч «Шэмрок Роверс» — «Лудогорец» 26 июля 2022 года

До матча с «Лудогорцем» ирландцы не проигрывали пять матчей подряд. При этом игры «Шэмрока» редко получаются результативными: в последних восьми встречах команда лишь два раза забила больше одного мяча. Кажется, отыграть отставание в три гола будет сложно даже на домашнем стадионе. Тем более что «Лудогорец» отлично играет в обороне: из шести матчей в этом сезоне пять — сухие.

Вероятно, ответная игра получится не такой результативной, как первая.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.76.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Лудогорец
ФК Шэмрок Роверс
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
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Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
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30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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 - : -
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