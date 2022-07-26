«Шэмрок Роверс» ни разу в истории не играл на групповом этапе Лиги чемпионов, но пока сохранил шансы попасть туда в этом сезоне. В ответном матче второго раунда квалификации ЛЧ команда принимает болгарский «Лудогорец». Матч пройдет на стадионе «Талла» в Дублине, время начала — в 22.00 мск. Главный арбитр — Фабио Мареска из Италии.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Выигрыш хозяев оценен в 3.00, вероятность — около 31%. Успех «Лудогорца» можно взять с коэффициентом 2.47 (39%), ничья предложена с котировкой 3.20 (30%).

Первый матч закончился победой болгар 3:0. Верите в реванш «Шэмрока»? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев в случае их выигрыша принесет 3000 рублей.

Правда, три самых ожидаемых, по мнению экспертов, исхода встречи показывают примерно равные шансы команд:

• ничья 1:1 идет за 6.10;

• победа «Лудогорца» 1:0 — за 7.10;

• успех хозяев с таким же счетом — за 8.10.

В среднем за матч в этом сезоне команда из Разграда заколачивает 2.2 мяча. Индивидуальный тотал болгар больше 1.5 гола на предстоящий матч можно оформить за 2.38, ИТМ2 (1.5) — за 1.58. Этот рынок на «Шэмрок Роверс» предложен с котировками 2.75 и 1.45 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.07, ТМ 2.5 — в 1.76.

Эксперты допускают, что отличатся обе команды, коэффициент на этот рынок — 1.87. Обратная ставка доступна за 1.93.

Прогноз и ставка на матч «Шэмрок Роверс» — «Лудогорец» 26 июля 2022 года

До матча с «Лудогорцем» ирландцы не проигрывали пять матчей подряд. При этом игры «Шэмрока» редко получаются результативными: в последних восьми встречах команда лишь два раза забила больше одного мяча. Кажется, отыграть отставание в три гола будет сложно даже на домашнем стадионе. Тем более что «Лудогорец» отлично играет в обороне: из шести матчей в этом сезоне пять — сухие.

Вероятно, ответная игра получится не такой результативной, как первая.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.76.