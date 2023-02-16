16 февраля донецкий «Шахтер» сыграет против «Ренна». Первая игра 1/16 финала Лиги Европы пройдет на «Стадионе Войска Польского» и начнется в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире в России встречу не покажут. Главным арбитром назначен Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины.

Французский клуб — фаворит матча, по мнению букмекеров. На победу «Ренна» предложен коэффициент 2.20, вероятность исхода составляет 44%. Победа «Шахтера» оценена котировкой 3.40 (29%). На ничью можно поставить за 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев поля в случае их выигрыша принесет выплату в 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

На тотал больше 2.5 мяча предложен коэффициент 1.93. ТМ 2.5 оценен аналогичной котировкой.

«Шахтер», хоть и играет не дома, но в матчах, где считается номинальным хозяином, не проигрывал 11 из 12 раз. Победа или ничья «горняков» доступна за 1.72.

«Ренн» достаточно забивает в последнее время. Французский клуб отличился в четырех матчах подряд, а его средний показатель голов за игру — 1.20. На то, что красно-черные не уедут из Польши без забитого мяча, эксперты предложили коэффициент 1.23.

При этом «Шахтер» много пропускает: в последних пяти играх донецкий клуб получал по два мяча. Поэтому вероятность, что «Ренн» забьет соперникам больше одного гола, оценена коэффициентом 1.43.

Не самую сильную оборону украинский клуб компенсирует ударной атакой. В пяти последних матчах «горняки» забили в среднем по 2.6 мяча. Котировка на два или три гола в исполнении хозяев — 2.90.

В результате эксперты сошлись во мнении, что скорее команды обменяются забитыми мячами («обе забьют» за 1.78) и закончат результативной ничьей:

вероятность счета 1:1 — 6.50;

0:1 — 7.40;

1:2 — 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Ренн»

«Шахтер» не играл официальные матчи с ноября и потерял Михаила Мудрика. Теперь главная звезда «горняков» — чемпион мира до 20 лет Даниил Сикан, забивший в чемпионате Украины шесть мячей. Но о реальной форме донецкой команды остается только догадываться.

Так что «Ренн» — более реальный фаворит матча. В пользу французов говорит игровой тонус: девять матчей в 2023-м, обыгран «ПСЖ» (1:0), а лучшие игроки Амин Гуири и Мартен Терье в лиге 1 забили 18 мячей на двоих.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.58.