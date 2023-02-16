Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Шахтер» — «Ренн»: прогноз на матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Шахтер» — «Ренн» 16 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Мартен Терье.
Фото Global Look Press

16 февраля донецкий «Шахтер» сыграет против «Ренна». Первая игра 1/16 финала Лиги Европы пройдет на «Стадионе Войска Польского» и начнется в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире в России встречу не покажут. Главным арбитром назначен Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Шахтер Д
Ренн

Французский клуб — фаворит матча, по мнению букмекеров. На победу «Ренна» предложен коэффициент 2.20, вероятность исхода составляет 44%. Победа «Шахтера» оценена котировкой 3.40 (29%). На ничью можно поставить за 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев поля в случае их выигрыша принесет выплату в 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

На тотал больше 2.5 мяча предложен коэффициент 1.93. ТМ 2.5 оценен аналогичной котировкой.

«Шахтер», хоть и играет не дома, но в матчах, где считается номинальным хозяином, не проигрывал 11 из 12 раз. Победа или ничья «горняков» доступна за 1.72.

«Ренн» достаточно забивает в последнее время. Французский клуб отличился в четырех матчах подряд, а его средний показатель голов за игру — 1.20. На то, что красно-черные не уедут из Польши без забитого мяча, эксперты предложили коэффициент 1.23.

При этом «Шахтер» много пропускает: в последних пяти играх донецкий клуб получал по два мяча. Поэтому вероятность, что «Ренн» забьет соперникам больше одного гола, оценена коэффициентом 1.43.

Не самую сильную оборону украинский клуб компенсирует ударной атакой. В пяти последних матчах «горняки» забили в среднем по 2.6 мяча. Котировка на два или три гола в исполнении хозяев — 2.90.

В результате эксперты сошлись во мнении, что скорее команды обменяются забитыми мячами («обе забьют» за 1.78) и закончат результативной ничьей:

  • вероятность счета 1:1 — 6.50;

  • 0:1 — 7.40;

  • 1:2 — 8.50.

Виссам бен Йеддер. «Байер» — «Монако»: прогноз на матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Ренн»

«Шахтер» не играл официальные матчи с ноября и потерял Михаила Мудрика. Теперь главная звезда «горняков» — чемпион мира до 20 лет Даниил Сикан, забивший в чемпионате Украины шесть мячей. Но о реальной форме донецкой команды остается только догадываться.

Так что «Ренн» — более реальный фаворит матча. В пользу французов говорит игровой тонус: девять матчей в 2023-м, обыгран «ПСЖ» (1:0), а лучшие игроки Амин Гуири и Мартен Терье в лиге 1 забили 18 мячей на двоих.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.58.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ренн
ФК Шахтер (Донецк)
0
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Байер» — «Монако»: прогноз на матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года

«Ювентус» — «Нант»: прогноз на матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости