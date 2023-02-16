«Шахтер» — «Ренн»: прогноз на матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года
16 февраля донецкий «Шахтер» сыграет против «Ренна». Первая игра 1/16 финала Лиги Европы пройдет на «Стадионе Войска Польского» и начнется в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире в России встречу не покажут. Главным арбитром назначен Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины.
Французский клуб — фаворит матча, по мнению букмекеров. На победу «Ренна» предложен коэффициент 2.20, вероятность исхода составляет 44%. Победа «Шахтера» оценена котировкой 3.40 (29%). На ничью можно поставить за 3.50 (27%).
Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев поля в случае их выигрыша принесет выплату в 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.
На тотал больше 2.5 мяча предложен коэффициент 1.93. ТМ 2.5 оценен аналогичной котировкой.
«Шахтер», хоть и играет не дома, но в матчах, где считается номинальным хозяином, не проигрывал 11 из 12 раз. Победа или ничья «горняков» доступна за 1.72.
«Ренн» достаточно забивает в последнее время. Французский клуб отличился в четырех матчах подряд, а его средний показатель голов за игру — 1.20. На то, что красно-черные не уедут из Польши без забитого мяча, эксперты предложили коэффициент 1.23.
При этом «Шахтер» много пропускает: в последних пяти играх донецкий клуб получал по два мяча. Поэтому вероятность, что «Ренн» забьет соперникам больше одного гола, оценена коэффициентом 1.43.
Не самую сильную оборону украинский клуб компенсирует ударной атакой. В пяти последних матчах «горняки» забили в среднем по 2.6 мяча. Котировка на два или три гола в исполнении хозяев — 2.90.
В результате эксперты сошлись во мнении, что скорее команды обменяются забитыми мячами («обе забьют» за 1.78) и закончат результативной ничьей:
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вероятность счета 1:1 — 6.50;
-
0:1 — 7.40;
-
1:2 — 8.50.
Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Ренн»
«Шахтер» не играл официальные матчи с ноября и потерял Михаила Мудрика. Теперь главная звезда «горняков» — чемпион мира до 20 лет Даниил Сикан, забивший в чемпионате Украины шесть мячей. Но о реальной форме донецкой команды остается только догадываться.
Так что «Ренн» — более реальный фаворит матча. В пользу французов говорит игровой тонус: девять матчей в 2023-м, обыгран «ПСЖ» (1:0), а лучшие игроки Амин Гуири и Мартен Терье в лиге 1 забили 18 мячей на двоих.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.58.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2