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«Северсталь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 16 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — СКА 16 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Северсталь».
Фото Официальный телеграм-канал «Северстали»

16 ноября в КХЛ сойдутся «Северсталь» и СКА. Игра пройдет на ледовой арене в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире матч будет транслироваться на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают СКА серьезным фаворитом игры. Победа клуба из Санкт-Петербурга в основное время оценена коэффициентом 1.85, что примерно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.34 (18%), успех «Северстали» — за 3.60 (28%).

Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 1.91.

Если в матче будет заброшено пять и более шайб, сыграет коэффициент 1.46. Если меньше, то 2.59. Также можете присмотреться к ТБ 5.5 за 1.93 или ТМ 5.5 за 1.87.

На то, что «Северсталь» не уступит с разницей более двух шайб, котировка — 1.56.

Кто откроет счет в матче? Ставку на хозяев можно сделать за 2.18, на гостей — за 1.65.

Триумф череповчан в игре с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 2.54, петербуржцев — в 1.51.

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Прогноз и ставка на матч «Северсталь» — СКА

СКА в последнее время неважно играет в обороне — в 11 предыдущих матчах пропускал не меньше двух шайб за 60 минут. При этом в соперниках были скромные «Нефтехимик», «Витязь» и «Сочи». «Северсталь» же дома, пусть и проигрывая (уступила в семи случаях из 10), забрасывает по 3.1 шайбы за игру. Высока вероятность, что тенденция распространится и на ближайший матч.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2) за 1.65 (если «Северсталь» забросит ровно дважды, случится возврат).

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Северсталь
ХК СКА
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«Ак Барс» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 16 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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 12
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 12 1 3
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