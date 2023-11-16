«Северсталь» — СКА: где смотреть матч КХЛ 16 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
16 ноября «Северсталь» сыграет в рамках КХЛ со СКА. Игра пройдет в череповецком Ледовом дворце и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом встречи СКА. Успех армейцев в основное время оценен коэффициентом 1.85, это приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.34 (18%), победа «Северстали» — за 3.60 (28%).
Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 1.91.
На то, что «Северсталь» не уступит с разницей более двух шайб, котировка — 1.56.
Если в матче будет заброшено пять и более шайб, сыграет коэффициент 1.46. Если меньше, то 2.59. Также можете присмотреться к ТБ 5.5 за 1.93 или ТМ 5.5 за 1.87.
Кто откроет счет в матче? Ставку на хозяев можно сделать за 2.18, на гостей — за 1.65.
Триумф череповчан в игре с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 2.54, петербуржцев — в 1.51.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3