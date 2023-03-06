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«Северсталь» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 6 марта 2023 года

Прямая трансляция матча КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 6 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА в матче с «Северсталью».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

6 марта пройдет третий матч 1/4 Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина между «Северсталью» и ЦСКА. Серия переехала в Череповец: предстоящая встреча состоится в «Ледовом дворце» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME. Эфир стартует в 19.20 мск.

Эдди Паскуале, вратарь &laquo;Металлурга&raquo;. «Металлург» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 6 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение гостям: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.90, что составляет около 52% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.80 (24%), котировка на ничью — тоже 3.80 (24%).

Считаете, что победят хозяева? Ставка в 1000 рублей на успех «Северстали» при благоприятном исходе принесет 3800 рублей.

Также вы можете поставить на выигрыш любой из команд с учетом овертайма. Этот рынок на хозяев предложен за 2.43, на гостей — за 1.55.

После двух матчей в Москве в серии ничья: ЦСКА в первой игре разгромил соперника 5:2, но в следующей встрече уступил в овертайме 2:3. По итогам регулярного чемпионата преимущество в личных встречах у «Северстали» — она победила в трех из четырех игр. Поставить на то, что коллектив из Череповца снова хотя бы не проиграет москвичам в основное время, можно за 1.90.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.72, ТМ 4.5 — за 2.13.

Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола оценен в 2.55, ИТМ1 (2.5) — за 1.48. Эти рынки на ЦСКА доступны за 1.70 и 2.07 соответственно.

Игроки ЦСКА в&nbsp;матче с &laquo;Северсталью&raquo;. «Северсталь» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 6 марта 2023 года

Также вы можете попробовать угадать, будет ли в матче овертайм. Поставить на то, что игра не завершится после трех периодов, можно за 4.00. Обратный рынок идет за 1.24. В этом сезоне соперники не определили победителя в основное время лишь раз за шесть матчей.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой. Например, Ф1(0) идет за 2.75, Ф2(0) — за 1.42.

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«Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ 6 марта 2023 года

«Динамо» Москва — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 6 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 14
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Илья Кутепов

Илья Кутепов

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Олег Дмитриев

Факел

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