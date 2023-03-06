«Северсталь» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 6 марта 2023 года
6 марта пройдет третий матч 1/4 Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина между «Северсталью» и ЦСКА. Серия переехала в Череповец: предстоящая встреча состоится в «Ледовом дворце» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME. Эфир стартует в 19.20 мск.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение гостям: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.90, что составляет около 52% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.80 (24%), котировка на ничью — тоже 3.80 (24%).
Считаете, что победят хозяева? Ставка в 1000 рублей на успех «Северстали» при благоприятном исходе принесет 3800 рублей.
Также вы можете поставить на выигрыш любой из команд с учетом овертайма. Этот рынок на хозяев предложен за 2.43, на гостей — за 1.55.
После двух матчей в Москве в серии ничья: ЦСКА в первой игре разгромил соперника 5:2, но в следующей встрече уступил в овертайме 2:3. По итогам регулярного чемпионата преимущество в личных встречах у «Северстали» — она победила в трех из четырех игр. Поставить на то, что коллектив из Череповца снова хотя бы не проиграет москвичам в основное время, можно за 1.90.
Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.72, ТМ 4.5 — за 2.13.
Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола оценен в 2.55, ИТМ1 (2.5) — за 1.48. Эти рынки на ЦСКА доступны за 1.70 и 2.07 соответственно.
Также вы можете попробовать угадать, будет ли в матче овертайм. Поставить на то, что игра не завершится после трех периодов, можно за 4.00. Обратный рынок идет за 1.24. В этом сезоне соперники не определили победителя в основное время лишь раз за шесть матчей.
Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой. Например, Ф1(0) идет за 2.75, Ф2(0) — за 1.42.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3