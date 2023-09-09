9 сентября в пятом туре отборочного этапа Евро-2024 встретятся Северная Македония и Италия. Игра пройдет на стадионе «Филипп II» в Скопье. Французский рефери Франсуа Летексье даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ» с 21.35 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей бесспорными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.31, вероятность исхода — около 75%. Выигрыш хозяев доступен с гигантской котировкой 11.0 (8%), ничья оценена в 5.40 (17%).

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Кстати, хозяева не уступили итальянцам в двух из трех последних столкновений Поставить на 1Х можно за 3.61.

У каждой команды три из четырех последних встреч пробили «верх» по забитым мячам. На очную игру ТБ 2.5 идет за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.11.

Италия не пропустила только в одном из четырех поединков в этом году. Обмен голами предложен за 2.31. Обратный рынок доступен за 1.61.

Наиболее вероятный счет — победа гостей 2:0 за 5.37.

Прогноз и ставка на матч Северная Македония — Италия

«Красные львы» больно кусаются в родных угодьях: победили в трех из четырех последних встреч дома. А еще они, похоже, знают рецепт успеха в играх с Италией. Именно Северная Македония не пустила «Скуадру адзурру» на ЧМ в Катаре, одолев команду Роберто Манчини в стыковом матче в Палермо (1:0).

Впрочем, Манчини уже скрылся в саудовских пустынях, и новый тренер Италии Лучано Спаллетти хочет дебютировать с виктории. Тем более «скуадре» очень нужны очки: действующие чемпионы Европы в двух турах этого цикла набрали всего три балла и на столько же отстают от второго места группы.

На стороне итальянцев выступает и статистика: в квалификации чемпионатов Европы у них нет поражений в 21 выезде и всего один проигрыш в 42 поединках в целом. Кроме того, «Скуадра адзурра» регулярно забивает — в последний раз ушли без гола в евроотборе в 2010 году.

Рекомендуемая ставка: победа Италии и ТБ 2.5 за 1.86.

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