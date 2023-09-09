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Северная Македония — Италия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 9 сентября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Северная Македония — Италия 9 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Сборная Италии.
Фото Global Look Press

9 сентября в пятом туре отборочного этапа Евро-2024 встретятся Северная Македония и Италия. Игра пройдет на стадионе «Филипп II» в Скопье. Французский рефери Франсуа Летексье даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ» с 21.35 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
09 сент, 21:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Северная Македония
Италия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей бесспорными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.31, вероятность исхода — около 75%. Выигрыш хозяев доступен с гигантской котировкой 11.0 (8%), ничья оценена в 5.40 (17%).

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Кстати, хозяева не уступили итальянцам в двух из трех последних столкновений Поставить на 1Х можно за 3.61.

У каждой команды три из четырех последних встреч пробили «верх» по забитым мячам. На очную игру ТБ 2.5 идет за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.11.

Италия не пропустила только в одном из четырех поединков в этом году. Обмен голами предложен за 2.31. Обратный рынок доступен за 1.61.

Наиболее вероятный счет — победа гостей 2:0 за 5.37.

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Прогноз и ставка на матч Северная Македония — Италия

«Красные львы» больно кусаются в родных угодьях: победили в трех из четырех последних встреч дома. А еще они, похоже, знают рецепт успеха в играх с Италией. Именно Северная Македония не пустила «Скуадру адзурру» на ЧМ в Катаре, одолев команду Роберто Манчини в стыковом матче в Палермо (1:0).

Впрочем, Манчини уже скрылся в саудовских пустынях, и новый тренер Италии Лучано Спаллетти хочет дебютировать с виктории. Тем более «скуадре» очень нужны очки: действующие чемпионы Европы в двух турах этого цикла набрали всего три балла и на столько же отстают от второго места группы.

На стороне итальянцев выступает и статистика: в квалификации чемпионатов Европы у них нет поражений в 21 выезде и всего один проигрыш в 42 поединках в целом. Кроме того, «Скуадра адзурра» регулярно забивает — в последний раз ушли без гола в евроотборе в 2010 году.

Рекомендуемая ставка: победа Италии и ТБ 2.5 за 1.86.

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Турция — Армения: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы-2024 8 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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