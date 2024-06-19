Сергей Жуков — посол Добрых дел компании OLIMPBET

Букмекерская компания OLIMPBET объявила о начале сотрудничества с известным музыкантом, солистом и лидером группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым, который станет послом Добрых дел букмекерской компании.

Сергей Жуков в сотрудничестве с букмекером взялся за вдохновляющий проект Добрых дел в благотворительной сфере. Это новое начинание обещает не только способствовать развитию спорта среди молодежи, но и привнесет свет и радость в жизни многих. Сергей и OLIMPBET планируют организовывать мероприятия, поддерживать талантливых спортсменов, стремиться оказать положительное влияние на общество.

При этом компания уже подготовила совместный с исполнителем музыкальный клип и новый трек.

OLIMPBET продолжает расширять свое присутствие в мире развлечений и спорта, привлекая звезд различных жанров для укрепления связи с аудиторией и повышения узнаваемости бренда.