Сергей Павлович — Кертис Блэйдс: прогноз на бой UFC 23 апреля 2023 года
23 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Nights, в главном поединке которого россиянин Сергей Павлович сразится с американцем Кертисом Блэйдсом. Бои турнира пройдут на арене «UFC Apex», Павлович и Блэйдс выйдут в октагон не ранее 4.40 по московскому времени. Прямой эфир будет доступен на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Боец» и на онлайн-платформе UFC Fight Pass.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у бойцов примерно равные шансы на победу. Взять успех Блэйдса можно за коэффициент 1.90, вероятность такого исхода — примерно 49%. Триумф Павловича доступен за 1.93 (49%), ничья — за очень крупные 55.0 (2%).
Ставка в 1000 рублей на российского спортсмена в случае его выигрыша принесет выплату в 1900 рублей.
Последние пять боев в UFC Павлович выиграл досрочно, Блэйдс — два подряд. На то, что очный поединок бойцов закончится в течение пяти раундов, котировка — 1.11. На противоположный исход — 6.00.
Сергей — жесткий нокаутер: из 17 побед 14 он одержал КО или ТКО. Вариант «бой закончится нокаутом» можно взять за 1.35, триумф Павловича нокаутом — за 2.35.
Досрочный успех российского бойца идет за 2.15, американца — за 2.10.
Сколько продлится поединок? Учитывая, что Павлович уложил последних пятерых соперников в первом раунде, можно рассмотреть ставку на завершение в стартовые пять минут за 2.02.
Прогноз и ставка на матч Сергей Павлович — Кертис Блэйдс
Павлович занимает третье место в рейтинге тяжелого веса, Блэйдс — четвертый. Такое расположение спортсменов справедливо, ведь российский спортсмен показывает очень серьезные результаты в UFC: проиграл стартовый бой в организации Алистару Овериму, но затем вырубил пятерых соперников в первом же раунде. Американец провел в UFC значительно больше поединков (15) и потерпел три поражения. Последнее — в 2021 году от Деррика Льюиса.
Оба спортсмена в большинстве случаев побеждают нокаутом, а так как предстоящий поединок пятираундовый, сомнений в таком исходе нет — кто-то хоть раз конкретно да попадет. При этом стоит отдать предпочтение Павловичу, который перемалывает противников одного за другим и вот-вот получит титульный бой. Возможно, он станет возможен уже после встречи с Блэйдсом.
Рекомендуемая ставка: досрочная победа Павловича за 2.15.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4