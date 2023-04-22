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Сергей Павлович — Кертис Блэйдс: прогноз на бой UFC 23 апреля 2023 года

Прогноз на бой UFC Сергей Павлович — Кертис Блэйдс 23 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

23 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Nights, в главном поединке которого россиянин Сергей Павлович сразится с американцем Кертисом Блэйдсом. Бои турнира пройдут на арене «UFC Apex», Павлович и Блэйдс выйдут в октагон не ранее 4.40 по московскому времени. Прямой эфир будет доступен на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Боец» и на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

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Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у бойцов примерно равные шансы на победу. Взять успех Блэйдса можно за коэффициент 1.90, вероятность такого исхода — примерно 49%. Триумф Павловича доступен за 1.93 (49%), ничья — за очень крупные 55.0 (2%).

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Последние пять боев в UFC Павлович выиграл досрочно, Блэйдс — два подряд. На то, что очный поединок бойцов закончится в течение пяти раундов, котировка — 1.11. На противоположный исход — 6.00.

Сергей — жесткий нокаутер: из 17 побед 14 он одержал КО или ТКО. Вариант «бой закончится нокаутом» можно взять за 1.35, триумф Павловича нокаутом — за 2.35.

Досрочный успех российского бойца идет за 2.15, американца — за 2.10.

Сколько продлится поединок? Учитывая, что Павлович уложил последних пятерых соперников в первом раунде, можно рассмотреть ставку на завершение в стартовые пять минут за 2.02.

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Прогноз и ставка на матч Сергей Павлович — Кертис Блэйдс

Павлович занимает третье место в рейтинге тяжелого веса, Блэйдс — четвертый. Такое расположение спортсменов справедливо, ведь российский спортсмен показывает очень серьезные результаты в UFC: проиграл стартовый бой в организации Алистару Овериму, но затем вырубил пятерых соперников в первом же раунде. Американец провел в UFC значительно больше поединков (15) и потерпел три поражения. Последнее — в 2021 году от Деррика Льюиса.

Оба спортсмена в большинстве случаев побеждают нокаутом, а так как предстоящий поединок пятираундовый, сомнений в таком исходе нет — кто-то хоть раз конкретно да попадет. При этом стоит отдать предпочтение Павловичу, который перемалывает противников одного за другим и вот-вот получит титульный бой. Возможно, он станет возможен уже после встречи с Блэйдсом.

Рекомендуемая ставка: досрочная победа Павловича за 2.15.

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«Боруссия» — «Айнтрахт»: прогноз на матч бундеслиги 22 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

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 14
П
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Александр Соболев

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