Прогноз на матч чемпионата мира Сербия — Швейцария 2 декабря 2022 года

2 декабря в заключительном туре чемпионата мира нас ждет горячая встреча — сойдутся сборные Сербии и Швейцарии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Стадионе 974», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции в 21.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила шансы команд на победу как близкие. Поставить на сербов можно за 2.65, это примерно 38% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), победа швейцарцев — за 2.75 (34%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Если считаете, что швейцарцы не уступят, оформите ставку за 1.54.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.90, Ф2(0) — за 2.00.

Команды на двоих сыграли четыре матча на ЧМ, но «верх» по голам прошел лишь однажды. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.85.

Эксперты ожидают обмена голами — «обе забьют» они оценили в 1.82.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч Сербия — Швейцария

Несмотря на политическую подоплеку, которая тянется еще с ЧМ-2018 в России, матч вряд ли будет огненным. Камерун в матче с Бразилией наверняка уступит, это значит, что Сербия и Швейцария разыграют путевку в плей-офф. Поэтому действовать наверняка будут осторожно, голевой праздник вроде 3:3 у сербов с Камеруном представить сложно. Вероятно, «верха» здесь не будет.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.85.