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Сегодня, 13:15

Сербия — Швейцария: прогноз на матч чемпионата мира 2 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Сербия — Швейцария 2 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Душан Влахович.
Фото Global Look Press

2 декабря в заключительном туре чемпионата мира нас ждет горячая встреча — сойдутся сборные Сербии и Швейцарии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Стадионе 974», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа G
02 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Сербия
Швейцария

Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила шансы команд на победу как близкие. Поставить на сербов можно за 2.65, это примерно 38% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), победа швейцарцев — за 2.75 (34%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Если считаете, что швейцарцы не уступят, оформите ставку за 1.54.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.90, Ф2(0) — за 2.00.

Команды на двоих сыграли четыре матча на ЧМ, но «верх» по голам прошел лишь однажды. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.85.

Эксперты ожидают обмена голами — «обе забьют» они оценили в 1.82.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч Сербия — Швейцария

Несмотря на политическую подоплеку, которая тянется еще с ЧМ-2018 в России, матч вряд ли будет огненным. Камерун в матче с Бразилией наверняка уступит, это значит, что Сербия и Швейцария разыграют путевку в плей-офф. Поэтому действовать наверняка будут осторожно, голевой праздник вроде 3:3 у сербов с Камеруном представить сложно. Вероятно, «верха» здесь не будет.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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