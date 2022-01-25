Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Сенегал — Кабо-Верде: где смотреть матч 25 января 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/8 финала Кубка Африки Сенегал — Кабо-Верде
Матвей Леонов
Футболисты сборной Кабо-Верде.
Фото Reuters

25 января 2022 года в 1/8 финала Кубка Африки сыграют сборные Сенегала и Кабо-Верде. Встреча пройдет в Камеруне на стадионе «Бафусам», начало — в 19.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-площадка Okko.

Футболисты сборной Мали. Мали — Экваториальная Гвинея: малийцы продолжат безумную серию без поражений

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Алиу Сиссе фаворитом предстоящего матча. Сделать ставку на победу сборной Сенегала можно за 1.66 — это около 57% вероятности. Триумф Кабо-Верде доступен за 7.30 (13%), а ничья — за 3.20 (30%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3200 рублей в случае «мирного «исхода встречи.

Поставить на выход Сенегала в четвертьфинал Кубка Африки можно за 1.26. Проход Кабо-Верде оценивается коэффициентом 3.90.

Ф1(-1) идет за 2.14, а Ф2(+1) — за 1.71.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.80, а ТМ 2.5 — за 1.43.

Шансы Сенегала отличиться дважды или более оцениваются котировкой 2.15.

Поставить на гол Кабо-Верде можно за 2.25.

Не сомневаетесь, что обе команды могут отличиться более одного раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 17.0.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.90, а удаления — 5.00.

Мане — главная звезда сборной Сенегала. Поставить на гол Садио можно за 2.40.

Тавареш — основной претендент на гол в составе сборной Кабо-Верде. Шансы Жулиу отличиться оцениваются коэффициентом 8.00.

Кубок Африки. 1/8 финала
25 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
Сенегал
Кабо Верде

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:0 — коэффициент 4.00;

· 2:0 — 5.40;

· 0:0 — 6.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Кабо-Верде по футболу
Сборная Сенегала по футболу
0
Читайте также
Как Овечкин чуть не женился на Кириленко. Невероятный роман, который закончился ссорой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марокко — Малави: прогноз и ставки на матч Кубка африканских наций 25 января 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости