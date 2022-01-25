25 января 2022 года в 1/8 финала Кубка Африки сыграют сборные Сенегала и Кабо-Верде. Встреча пройдет в Камеруне на стадионе «Бафусам», начало — в 19.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-площадка Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Алиу Сиссе фаворитом предстоящего матча. Сделать ставку на победу сборной Сенегала можно за 1.66 — это около 57% вероятности. Триумф Кабо-Верде доступен за 7.30 (13%), а ничья — за 3.20 (30%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3200 рублей в случае «мирного «исхода встречи.

Поставить на выход Сенегала в четвертьфинал Кубка Африки можно за 1.26. Проход Кабо-Верде оценивается коэффициентом 3.90.

Ф1(-1) идет за 2.14, а Ф2(+1) — за 1.71.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.80, а ТМ 2.5 — за 1.43.

Шансы Сенегала отличиться дважды или более оцениваются котировкой 2.15.

Поставить на гол Кабо-Верде можно за 2.25.

Не сомневаетесь, что обе команды могут отличиться более одного раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 17.0.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.90, а удаления — 5.00.

Мане — главная звезда сборной Сенегала. Поставить на гол Садио можно за 2.40.

Тавареш — основной претендент на гол в составе сборной Кабо-Верде. Шансы Жулиу отличиться оцениваются коэффициентом 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:0 — коэффициент 4.00;

· 2:0 — 5.40;

· 0:0 — 6.50.