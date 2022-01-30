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30 января, 15:15

Сенегал — Экваториальная Гвинея: где смотреть матч 30 января онлайн в прямом эфире

Где смотреть матч Кубка Африки Сенегал — Экваториальная Гвинея
Виталий Пудздрав
Футболисты сборной Сенегала.
Фото Reuters

30 января Сенегал сыграет против Экваториальной Гвинеи в четвертьфинале Кубка Африки. Матч между ними пройдет в Яунде на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо». Начало в 22.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Кубок Африки. 1/4 финала
30 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Сенегал
3:1
Экваториальная Гвинея
Голы
Дьедиу, 28 (1:0), Буйла, 57 (1:1), Куяте, 68 (2:1), Сарр, 79 (3:1)
Сенегал
Менди Диалло Сисс Кулибали Сарр Гей Менди Гей (Куяте, 65 ) Диа (Сарр, 58 ) Мане Дьедиу (Дьенг, 65 )
Экваториальная Гвинея
Овоно Нсуэ (Асу, 80) Ндонг Акапо Коко Ороско Мачин (Бальбоа, 85) Ганет (Бикоро, 73) Буйла Сальвадор (Белима, 81) Миранда (Энеме, 82)
Предупреждения
Сисс 9, Гей 18  -  Мачин 36
Судьи
Гомес (ЮАР)

Команда Алиу Сиссе — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу Сенегала можно за 1.54 — это порядка 62% вероятности. Успех сборной Экваториальной Гвинеи оценивается коэффициентом 8.40 (11%), а ничья в матче доступна за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу Экваториальной Гвинеи потенциальная выплата составит 8400 рублей, а прибыль — 7400 рублей.

Поставить за выход Сенегала в полуфинал можно за 1.25. Проход Экваториальной Гвинеи доступен за 4.00.

Шансы Экваториальной Гвинеи не проиграть в основное время матча оцениваются котировкой 2.48.

Ф1(-1) идет за 2.12, а Ф2(+1) — за 1.72.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 3.20, а ТМ 2.5 — 1.35.

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Поставить на «обе забьют» можно за 3.30. Противоположный исход доступен за 1.30.

Шансы Сенегала забить свыше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.25.

Поставить на гол Экваториальной Гвинеи можно за 2.38.

Ждете, что обе сборные способны отличиться минимум по два раза? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 20.0.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 1:0 — коэффициент 3.70;

  • 2:0 — 5.20;

  • 0:0 — 5.50.

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Сборная Сенегала по футболу
Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

Спартак

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