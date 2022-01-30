30 января Сенегал сыграет против Экваториальной Гвинеи в четвертьфинале Кубка Африки. Матч между ними пройдет в Яунде на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо». Начало в 22.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Команда Алиу Сиссе — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу Сенегала можно за 1.54 — это порядка 62% вероятности. Успех сборной Экваториальной Гвинеи оценивается коэффициентом 8.40 (11%), а ничья в матче доступна за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу Экваториальной Гвинеи потенциальная выплата составит 8400 рублей, а прибыль — 7400 рублей.

Поставить за выход Сенегала в полуфинал можно за 1.25. Проход Экваториальной Гвинеи доступен за 4.00.

Шансы Экваториальной Гвинеи не проиграть в основное время матча оцениваются котировкой 2.48.

Ф1(-1) идет за 2.12, а Ф2(+1) — за 1.72.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 3.20, а ТМ 2.5 — 1.35.

Поставить на «обе забьют» можно за 3.30. Противоположный исход доступен за 1.30.

Шансы Сенегала забить свыше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.25.

Поставить на гол Экваториальной Гвинеи можно за 2.38.

Ждете, что обе сборные способны отличиться минимум по два раза? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 20.0.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: