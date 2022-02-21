Прогноз на матч чемпионата Испании по футболу «Сельта» — «Леванте»

21 февраля в 25-м туре чемпионата Испании сыграют «Сельта» и «Леванте». Встреча пройдет в Виго на стадионе «Балайдос» и начнется в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Сельта». На успех команды можно поставить с котировкой 1.66 — это примерно 49% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (25%), а победа «Леванте» есть в линии за 5.10 (26%).

Ф1(-1.5) идет за 2.85, а Ф2(+1.5) — за 1.43.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3 800 рублей.

Ставку «Леванте» не проиграет" можно взять за 2.30.

Шансы «Сельты» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.40.

Уверены, что «Леванте» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 7.10.

· ТМ 1.5 — 3.90;

· обе забьют: да — 1.84;

· точный счет: 3:2 — 26.0.