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Сегодня, 17:15

«Сельта» — «Леванте»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 21 февраля 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Испании по футболу «Сельта» — «Леванте»
Матвей Леонов
Яго Аспас.
Фото Instagram

21 февраля в 25-м туре чемпионата Испании сыграют «Сельта» и «Леванте». Встреча пройдет в Виго на стадионе «Балайдос» и начнется в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Сельта». На успех команды можно поставить с котировкой 1.66 — это примерно 49% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (25%), а победа «Леванте» есть в линии за 5.10 (26%).

Ф1(-1.5) идет за 2.85, а Ф2(+1.5) — за 1.43.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3 800 рублей.

Ставку «Леванте» не проиграет" можно взять за 2.30.

Шансы «Сельты» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.40.

Уверены, что «Леванте» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 7.10.

· ТМ 1.5 — 3.90;

· обе забьют: да — 1.84;

· точный счет: 3:2 — 26.0.

Испания. Лига 1. 25-й тур
21 февр, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Леванте

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ФК Леванте
ФК Сельта
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
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Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Матео Кассьерра

Сочи

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П
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 5
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Себастьян Шиманьски

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 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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