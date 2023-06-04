4 июня в финальном, 38-м туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Сельте». Встреча состоится в 22.00 по московскому времени на арене «Балаидос». Команды рассудит арбитр Хуан Сантана. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают блауграну небольшим фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 2.48, вероятность такого исхода — примерно 39%. Дележ очков доступен за 3.67 (27%), выигрыш хозяев — за 2.78 (34%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 3670 рублей, если соперники не определят сильнейшего.

«Сельта» не уступила «Барсе» в трех из шести прошлых матчей. Верите, что в этот раз «кельты» опять не проиграют? Победу хозяев или ничью можно заиграть за 1.60.

В семи прошлых очных столкновениях команды лишь раз не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.13.

В трех из четырех последних игр «Барсы» команды обменялись голами. При этом «Сельта» не ушла без гола в 18 из 20 прошлых встреч. Рынок «обе забьют» доступен за 1.63, обратный вариант оценен в 2.29.

Три наиболее возможных итога противостояния, по мнению букмекеров:

ничья 1:1 — за 6.68;

виктория «Барсы» 2:1 — за 9.75;

нулевая ничья — за 10.0.

Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Барселона»

У хозяев — черная полоса: в 11 матчах чемпионата всего одна победа и семь поражений. Фанаты тоже не помогают: у «Сельты» лишь один успех в пяти домашних поединках ла лиги. Из-за этого клуб оказался в одном очке от зоны вылета. Единственный вариант гарантированно не вывалиться из примеры — обыграть каталонцев. Несмотря на разницу в классе, галисийцы опасны в атаке и часто забивают — они не ушли без гола в 18 из 20 последних поединков.

Чемпионы Испании растеряли мотивацию, завоевав титул: у «Барсы» всего одна победа в четырех играх после коронации. И другому аутсайдеру «Вальядолиду» блауграна уже уступила (1:3). При этом матчи с участием каталонцев в последнее время очень насыщены голами. В шести из семи игр «Барселоны» в ла лиге было забито три гола или больше.

Необходимость «Сельты» атаковать и хищная атака сине-гранатовых обеспечат зрелищный финал чемпионата.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

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