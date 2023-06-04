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«Сельта» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 4 июня 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Сельта» — «Барселона» 4 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Серхио Бускетс («Барселона»).
Фото Global Look Press

4 июня в финальном, 38-м туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Сельте». Встреча состоится в 22.00 по московскому времени на арене «Балаидос». Команды рассудит арбитр Хуан Сантана. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают блауграну небольшим фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 2.48, вероятность такого исхода — примерно 39%. Дележ очков доступен за 3.67 (27%), выигрыш хозяев — за 2.78 (34%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 3670 рублей, если соперники не определят сильнейшего.

«Сельта» не уступила «Барсе» в трех из шести прошлых матчей. Верите, что в этот раз «кельты» опять не проиграют? Победу хозяев или ничью можно заиграть за 1.60.

В семи прошлых очных столкновениях команды лишь раз не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.13.

В трех из четырех последних игр «Барсы» команды обменялись голами. При этом «Сельта» не ушла без гола в 18 из 20 прошлых встреч. Рынок «обе забьют» доступен за 1.63, обратный вариант оценен в 2.29.

Три наиболее возможных итога противостояния, по мнению букмекеров:

  • ничья 1:1 — за 6.68;

  • виктория «Барсы» 2:1 — за 9.75;

  • нулевая ничья — за 10.0.

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Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Барселона»

У хозяев — черная полоса: в 11 матчах чемпионата всего одна победа и семь поражений. Фанаты тоже не помогают: у «Сельты» лишь один успех в пяти домашних поединках ла лиги. Из-за этого клуб оказался в одном очке от зоны вылета. Единственный вариант гарантированно не вывалиться из примеры — обыграть каталонцев. Несмотря на разницу в классе, галисийцы опасны в атаке и часто забивают — они не ушли без гола в 18 из 20 последних поединков.

Чемпионы Испании растеряли мотивацию, завоевав титул: у «Барсы» всего одна победа в четырех играх после коронации. И другому аутсайдеру «Вальядолиду» блауграна уже уступила (1:3). При этом матчи с участием каталонцев в последнее время очень насыщены голами. В шести из семи игр «Барселоны» в ла лиге было забито три гола или больше.

Необходимость «Сельты» атаковать и хищная атака сине-гранатовых обеспечат зрелищный финал чемпионата.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

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ФК Барселона
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«Реал» — «Атлетик»: прогноз на матч ла лиги 4 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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