«Сельта» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 4 июня 2023 года
4 июня в финальном, 38-м туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Сельте». Встреча состоится в 22.00 по московскому времени на арене «Балаидос». Команды рассудит арбитр Хуан Сантана. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают блауграну небольшим фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 2.48, вероятность такого исхода — примерно 39%. Дележ очков доступен за 3.67 (27%), выигрыш хозяев — за 2.78 (34%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 3670 рублей, если соперники не определят сильнейшего.
«Сельта» не уступила «Барсе» в трех из шести прошлых матчей. Верите, что в этот раз «кельты» опять не проиграют? Победу хозяев или ничью можно заиграть за 1.60.
В семи прошлых очных столкновениях команды лишь раз не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.13.
В трех из четырех последних игр «Барсы» команды обменялись голами. При этом «Сельта» не ушла без гола в 18 из 20 прошлых встреч. Рынок «обе забьют» доступен за 1.63, обратный вариант оценен в 2.29.
Три наиболее возможных итога противостояния, по мнению букмекеров:
Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Барселона»
У хозяев — черная полоса: в 11 матчах чемпионата всего одна победа и семь поражений. Фанаты тоже не помогают: у «Сельты» лишь один успех в пяти домашних поединках ла лиги. Из-за этого клуб оказался в одном очке от зоны вылета. Единственный вариант гарантированно не вывалиться из примеры — обыграть каталонцев. Несмотря на разницу в классе, галисийцы опасны в атаке и часто забивают — они не ушли без гола в 18 из 20 последних поединков.
Чемпионы Испании растеряли мотивацию, завоевав титул: у «Барсы» всего одна победа в четырех играх после коронации. И другому аутсайдеру «Вальядолиду» блауграна уже уступила (1:3). При этом матчи с участием каталонцев в последнее время очень насыщены голами. В шести из семи игр «Барселоны» в ла лиге было забито три гола или больше.
Необходимость «Сельты» атаковать и хищная атака сине-гранатовых обеспечат зрелищный финал чемпионата.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9