24 января в полуфинале Кубка лиги встретятся «Саутгемптон» и «Ньюкасл». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Сент-Мэри», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Стюарт Атуэлл.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи гостей. Поставить на них можно за 1.75, это примерно 57% вероятности. Ничью оценили в 3.70 (27%), успех хозяев — в 5.10 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что «святые» не проиграют в основное время, оформите ставку за 2.15.

В этом матче доступна линия на проход в финал: триумф «Саутгемптона» предложен за 5.20, «Ньюкасла» — за 1.18.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.70, Ф2(0) — за 1.30.

Эксперты не ждут в этом матче высокой результативности, котировка на ТБ 2.5 — 1.84.

Обмен голами тоже маловероятен — «обе забьют — нет» идет за 1.82, обратный исход — за 2.00.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 6.90.

Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Ньюкасл»

В пяти последних матчах «Ньюкасла» «верх» по голам прошел лишь однажды, несмотря на в целом неплохую результативность в АПЛ (33). «Саутгемптон» — совершенно другая история, у них в чемпионате всего 17 голов. Да и статус матча (полуфинал Кубка) обязует быть осторожным — никто не будет лететь вперед, много голов в матче можно не ждать.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.84.