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Сегодня, 15:15

«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз на матч Кубка лиги 24 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Саутгемптон» — «Ньюкасл» 24 января 2023 года
Артем Белинин
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Эдди Хоу празднует победу над «Фулхэмом».
Фото Global Look Press

24 января в полуфинале Кубка лиги встретятся «Саутгемптон» и «Ньюкасл». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Сент-Мэри», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Стюарт Атуэлл.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
24 янв, 23:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи гостей. Поставить на них можно за 1.75, это примерно 57% вероятности. Ничью оценили в 3.70 (27%), успех хозяев — в 5.10 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что «святые» не проиграют в основное время, оформите ставку за 2.15.

В этом матче доступна линия на проход в финал: триумф «Саутгемптона» предложен за 5.20, «Ньюкасла» — за 1.18.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.70, Ф2(0) — за 1.30.

Эксперты не ждут в этом матче высокой результативности, котировка на ТБ 2.5 — 1.84.

Обмен голами тоже маловероятен — «обе забьют — нет» идет за 1.82, обратный исход — за 2.00.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 6.90.

Александр Исак. «Саутгемптон» — «Ньюкасл»: даже Исаку с Альмироном не спасти результативность кубкового матча

Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Ньюкасл»

В пяти последних матчах «Ньюкасла» «верх» по голам прошел лишь однажды, несмотря на в целом неплохую результативность в АПЛ (33). «Саутгемптон» — совершенно другая история, у них в чемпионате всего 17 голов. Да и статус матча (полуфинал Кубка) обязует быть осторожным — никто не будет лететь вперед, много голов в матче можно не ждать.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.84.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
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«Бавария» — «Кельн»: прогноз на матч бундеслиги 24 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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