Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Сассуоло» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 25 апреля 2022 года

Прогноз на матч серии А «Сассуоло» — «Ювентус» 25 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Душан Влахович против «Фиорентины».
Фото Global Look Press

25 апреля в матче 34-го тура серии А сыграют «Сассуоло» и «Ювентус». Игра начнется в 21.45 мск на стадионе «Мапеи», трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Команды занимают десятое и четвертое места в таблице соответственно.

Италия. Серия А. 34-й тур
25 апр, 21:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Ювентус

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи гостей, на их победу можно поставить за 1.81. Шансы на успех у «Сассуоло» гораздо ниже — 4.30. Почти такая же котировка на ничью — 4.00.

При ставке 1000 рублей на победу хозяев выплата в случае успеха составит 4300 рублей.

Верите, что «Сассуоло» добавит мрака в и без того серый сезон «Юве»? Поставьте на 1Х за 2.07.

«Ювентус» редко пробивает тотал, а вот хозяева в последнее время делают это регулярно. Кто задаст тон в игре? Если считаете, что «Сассуоло», то поставить на ТБ 2.5 можно за 1.70.

Что по персональной результативности? Здесь все плохо для хозяев, поскольку вероятность отличиться больше одного раза у них невысокая. Котировка на ИТБ 1 — 2.90. Примерно как ИТБ 2.5 у «Ювентуса», только там — 3.20.

Юри Алберто и&nbsp;Иван Сергеев празднуют гол. «Краснодар» — «Зенит»: Семак подтвердит претензии на титул

Для уравнивания шансов не помешает добавить в игру фору — Ф1 (+1) за 1.62 и Ф2 (-1) за 2.30.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 7.30.

Прогноз и ставка на матч «Сассуоло» — «Ювентус»

Забивай как «Милан», пропускай как «Дженоа», и станешь «Сассуоло». Пожалуй, самая бодрая команда Италии — но, к сожалению, эта самая бодрость не гарантирует результат. Поэтому скучный и безыдейный «Ювентус» идет в зоне Лиги чемпионов, а нероверди — нет. Но шанс поквитаться за эту несправедливость будет — «Сассуоло» и в первом матче, в Турине, дал жаркий бой. Правда, «Ювентус» тоже будет на поле, так что победу хозяевам никто не гарантирует.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.81.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Сассуоло
ФК Ювентус
1
0
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Черчесов снова выиграл трофей и доказал, что он сильнейший тренер страны. Почему он оказался не нужен России?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лацио» — «Милан»: где смотреть матч серии А 24 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 1 : 0
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости