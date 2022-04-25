25 апреля в матче 34-го тура серии А сыграют «Сассуоло» и «Ювентус». Игра начнется в 21.45 мск на стадионе «Мапеи», трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Команды занимают десятое и четвертое места в таблице соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи гостей, на их победу можно поставить за 1.81. Шансы на успех у «Сассуоло» гораздо ниже — 4.30. Почти такая же котировка на ничью — 4.00.

При ставке 1000 рублей на победу хозяев выплата в случае успеха составит 4300 рублей.

Верите, что «Сассуоло» добавит мрака в и без того серый сезон «Юве»? Поставьте на 1Х за 2.07.

«Ювентус» редко пробивает тотал, а вот хозяева в последнее время делают это регулярно. Кто задаст тон в игре? Если считаете, что «Сассуоло», то поставить на ТБ 2.5 можно за 1.70.

Что по персональной результативности? Здесь все плохо для хозяев, поскольку вероятность отличиться больше одного раза у них невысокая. Котировка на ИТБ 1 — 2.90. Примерно как ИТБ 2.5 у «Ювентуса», только там — 3.20.

Для уравнивания шансов не помешает добавить в игру фору — Ф1 (+1) за 1.62 и Ф2 (-1) за 2.30.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 7.30.

Прогноз и ставка на матч «Сассуоло» — «Ювентус»

Забивай как «Милан», пропускай как «Дженоа», и станешь «Сассуоло». Пожалуй, самая бодрая команда Италии — но, к сожалению, эта самая бодрость не гарантирует результат. Поэтому скучный и безыдейный «Ювентус» идет в зоне Лиги чемпионов, а нероверди — нет. Но шанс поквитаться за эту несправедливость будет — «Сассуоло» и в первом матче, в Турине, дал жаркий бой. Правда, «Ювентус» тоже будет на поле, так что победу хозяевам никто не гарантирует.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.81.