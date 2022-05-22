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«Сассуоло» — «Милан»: прогноз на матч серии А 22 мая 2022 года

Прогноз на матч серии А «Сассуоло» — «Милан» 22 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Златан Ибрагимович и Анте Ребич («Милан»).
Фото Global Look Press

22 мая 2022 года «Милан» может в 19-й раз и впервые за 11 лет выиграть чемпионат Италии. Для этого россонери необходимо на стадионе «Мапеи» победить «Сассуоло». Матч лидера и 11-й команды серии А начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 18.55 мск. Обслужит встречу арбитр Даниэле Довери.

Италия. Серия А. 38-й тур
22 мая, 19:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Милан

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены в победе гостей. На успех «Милана» можно поставить с коэффициентом 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.00 (20%), успех «Сассуоло» — за 7.00 (11%).

Считаете, что чемпионство «Милана» сорвется? Ставка в 1000 рублей на победу хозяев в случае нужного исхода принесет выплату в 7000 рублей.

При этом можно подстраховать «Сассуоло» и взять вариант «черно-зеленые не проиграют» за 2.90.

Аналитики убеждены, что матч получится очень результативным: на тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.46, на ТМ 2.5 — 2.85.

На то, что «Сассуоло» забьет два мяча или больше, котировка 3.10, на тот же исход у «Милана» — всего 1.39.

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В последних четырех очных матчах соперники обменялись голами. «Обе забьют» доступно за 1.61, обратный исход — за 2.32.

Наиболее вероятный счет встречи — победа «Милана» 2:0 за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Сассуоло» — «Милан»

Аналитики ожидают от команд, и в первую очередь от «Милана», результативной игры, но соперники вряд ли ее покажут. «Сассуоло» должно быть банально все равно на исход, потому что клуб давно решил свои задачи. Черно-зеленые будут сопротивляться только в том случае, если захотят стать героями и отнять у гостей чемпионство в пользу «Интера». Но для этого им не хватит драйва и класса — «Милан» сейчас очень хорош.

Сами россонери не полетят вперед большими силами — забьют один-два и сядут в оборону в ожидании первого за много лет чемпионства.

Рекомендуемая ставка: победа «Милана» и тотал меньше 4.5 гола за 1.92.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Сассуоло
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«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 22 мая 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
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Н. Новгород – Сочи
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Краснодар

 6
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