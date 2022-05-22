Прогноз на матч серии А «Сассуоло» — «Милан» 22 мая 2022 года

22 мая 2022 года «Милан» может в 19-й раз и впервые за 11 лет выиграть чемпионат Италии. Для этого россонери необходимо на стадионе «Мапеи» победить «Сассуоло». Матч лидера и 11-й команды серии А начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 18.55 мск. Обслужит встречу арбитр Даниэле Довери.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены в победе гостей. На успех «Милана» можно поставить с коэффициентом 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.00 (20%), успех «Сассуоло» — за 7.00 (11%).

Считаете, что чемпионство «Милана» сорвется? Ставка в 1000 рублей на победу хозяев в случае нужного исхода принесет выплату в 7000 рублей.

При этом можно подстраховать «Сассуоло» и взять вариант «черно-зеленые не проиграют» за 2.90.

Аналитики убеждены, что матч получится очень результативным: на тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.46, на ТМ 2.5 — 2.85.

На то, что «Сассуоло» забьет два мяча или больше, котировка 3.10, на тот же исход у «Милана» — всего 1.39.

В последних четырех очных матчах соперники обменялись голами. «Обе забьют» доступно за 1.61, обратный исход — за 2.32.

Наиболее вероятный счет встречи — победа «Милана» 2:0 за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Сассуоло» — «Милан»

Аналитики ожидают от команд, и в первую очередь от «Милана», результативной игры, но соперники вряд ли ее покажут. «Сассуоло» должно быть банально все равно на исход, потому что клуб давно решил свои задачи. Черно-зеленые будут сопротивляться только в том случае, если захотят стать героями и отнять у гостей чемпионство в пользу «Интера». Но для этого им не хватит драйва и класса — «Милан» сейчас очень хорош.

Сами россонери не полетят вперед большими силами — забьют один-два и сядут в оборону в ожидании первого за много лет чемпионства.

Рекомендуемая ставка: победа «Милана» и тотал меньше 4.5 гола за 1.92.