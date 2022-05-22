«Сассуоло» — «Милан»: прогноз на матч серии А 22 мая 2022 года
22 мая 2022 года «Милан» может в 19-й раз и впервые за 11 лет выиграть чемпионат Италии. Для этого россонери необходимо на стадионе «Мапеи» победить «Сассуоло». Матч лидера и 11-й команды серии А начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 18.55 мск. Обслужит встречу арбитр Даниэле Довери.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены в победе гостей. На успех «Милана» можно поставить с коэффициентом 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.00 (20%), успех «Сассуоло» — за 7.00 (11%).
Считаете, что чемпионство «Милана» сорвется? Ставка в 1000 рублей на победу хозяев в случае нужного исхода принесет выплату в 7000 рублей.
При этом можно подстраховать «Сассуоло» и взять вариант «черно-зеленые не проиграют» за 2.90.
Аналитики убеждены, что матч получится очень результативным: на тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.46, на ТМ 2.5 — 2.85.
На то, что «Сассуоло» забьет два мяча или больше, котировка 3.10, на тот же исход у «Милана» — всего 1.39.
В последних четырех очных матчах соперники обменялись голами. «Обе забьют» доступно за 1.61, обратный исход — за 2.32.
Наиболее вероятный счет встречи — победа «Милана» 2:0 за 8.50.
Прогноз и ставка на матч «Сассуоло» — «Милан»
Аналитики ожидают от команд, и в первую очередь от «Милана», результативной игры, но соперники вряд ли ее покажут. «Сассуоло» должно быть банально все равно на исход, потому что клуб давно решил свои задачи. Черно-зеленые будут сопротивляться только в том случае, если захотят стать героями и отнять у гостей чемпионство в пользу «Интера». Но для этого им не хватит драйва и класса — «Милан» сейчас очень хорош.
Сами россонери не полетят вперед большими силами — забьют один-два и сядут в оборону в ожидании первого за много лет чемпионства.
Рекомендуемая ставка: победа «Милана» и тотал меньше 4.5 гола за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0