Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 27 марта 2022 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 27 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 27 марта 2022 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

27 марта 2022 года «Трактор» отправится в гости к «Салавату Юлаеву» на шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча пройдет на «Уфа-Арене». Начало в 15.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале KHL.

Лионель Месси (слева) и&nbsp;Криштиану Роналду. Роналду круче Месси? Главный спор эпохи разрешен

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. Поставить на победу «Трактора» в основное время матча можно с коэффициентом 2.30 — это около 41% вероятности. Триумф «Салавата» доступен за 2.90 (33%), а ничья — за 3.60 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 3 600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Салавата» в следующий раунд оценивается коэффициентом 2.10, а «Трактора» — 1.70.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

· Ф1(0) идет за 2.15, а Ф2(0) — за 1.70;

· Ф1(+1) идет за 1.42, а Ф2(-1) — за 2.75;

· Ф1(-1) идет за 3.70, а Ф2(+1) — за 1.25.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 1.95, а ТМ 4.5 — за 1.85.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 6.70.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Слезы по Камиле. Какой стала Валиева через месяц после кошмара Олимпиады-2022
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: второй раунд плей-офф КХЛ
«Спартак» завершил сезон. Что дальше?
Юдин похвалил вратаря «Спартака» Данска за игру в серии против СКА
Семин завершил карьеру
Вячеслав Солодухин: «Расслабленности после победы в первом матче не было»
Андрей Локтионов назвал причину поражения «Спартака» в серии со СКА
Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос об участии Жамнова в тренировочном процессе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив-Кубань» — УНИКС: где смотреть матч 27 марта онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости