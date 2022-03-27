27 марта 2022 года «Трактор» отправится в гости к «Салавату Юлаеву» на шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча пройдет на «Уфа-Арене». Начало в 15.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале KHL.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. Поставить на победу «Трактора» в основное время матча можно с коэффициентом 2.30 — это около 41% вероятности. Триумф «Салавата» доступен за 2.90 (33%), а ничья — за 3.60 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 3 600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Салавата» в следующий раунд оценивается коэффициентом 2.10, а «Трактора» — 1.70.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

· Ф1(0) идет за 2.15, а Ф2(0) — за 1.70;

· Ф1(+1) идет за 1.42, а Ф2(-1) — за 2.75;

· Ф1(-1) идет за 3.70, а Ф2(+1) — за 1.25.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 1.95, а ТМ 4.5 — за 1.85.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 6.70.