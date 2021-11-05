5 ноября 2021 года в очередном туре регулярного первенства КХЛ «Салават Юлаев» примет «Авангард». Встреча состоится на стадионе «Уфа-Арена», начало — в 14.30. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL Prime.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.28 — это примерно 42% вероятности. Успех «Авангарда» идет за 2.75 (34%), а ничья — за 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4000 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.74, а Ф2(0) — за 2.10.

Тотал голов больше 5.5 доступен за 2.20, а ТМ 5.5 — за 1.67.

Поставить на победу «Салавата» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.76. Аналогичный исход в пользу «Авангарда» оценивается коэффициентом 2.07.

Шансы «Салавата» забить три шайбы или более оцениваются котировкой 1.84.

Ждете минимум три гола от «Авангарда»? Поставить на ИТБ2 (2.5) можно за 2.04.