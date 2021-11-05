«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 5 ноября 2021 года
5 ноября 2021 года в очередном туре регулярного первенства КХЛ «Салават Юлаев» примет «Авангард». Встреча состоится на стадионе «Уфа-Арена», начало — в 14.30. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL Prime.
Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.28 — это примерно 42% вероятности. Успех «Авангарда» идет за 2.75 (34%), а ничья — за 4.00 (24%).
При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4000 рублей в случае «мирного» исхода встречи.
Ф1(0) идет за 1.74, а Ф2(0) — за 2.10.
Тотал голов больше 5.5 доступен за 2.20, а ТМ 5.5 — за 1.67.
Поставить на победу «Салавата» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.76. Аналогичный исход в пользу «Авангарда» оценивается коэффициентом 2.07.
Шансы «Салавата» забить три шайбы или более оцениваются котировкой 1.84.
Ждете минимум три гола от «Авангарда»? Поставить на ИТБ2 (2.5) можно за 2.04.
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