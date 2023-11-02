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Сегодня, 12:15

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 2 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 2 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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ХК «Ак Барс».
Фото Global Look Press

2 ноября «Салават Юлаев» сыграет в КХЛ с «Ак Барсом». Команды встретятся на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы команд очень близкими. На победу «Салавата Юлаева» в основное время можно поставить за 2.48, это примерно 40% вероятности исхода. Успех «Ак Барса» идет за 2.58 (39%), «мирный» результат предложен за 3.77 (21%).

Вариант «ничья или победа гостей» доступен за 1.52. Казанцы проиграли уфимцам в основное время всего один раз в пяти последних матчах.

Можете подстраховать команды с помощью форы: Ф2(0) идет за 1.92, Ф1(0) — за 1.88.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.91.

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Если счет в матче откроет «Салават», выиграет пари с коэффициентом 1.88. Если это сделает «Ак Барс», то 1.91. Ничья увеличит сумму ставки в 30 раз.

Если хозяева победят с учетом ОТ и серии буллитов, сыграет коэффициент 1.87. Если гости — то 1.92.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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СКА — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 2 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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