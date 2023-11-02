2 ноября «Салават Юлаев» сыграет в КХЛ с «Ак Барсом». Команды встретятся на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы команд очень близкими. На победу «Салавата Юлаева» в основное время можно поставить за 2.48, это примерно 40% вероятности исхода. Успех «Ак Барса» идет за 2.58 (39%), «мирный» результат предложен за 3.77 (21%).

Вариант «ничья или победа гостей» доступен за 1.52. Казанцы проиграли уфимцам в основное время всего один раз в пяти последних матчах.

Можете подстраховать команды с помощью форы: Ф2(0) идет за 1.92, Ф1(0) — за 1.88.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.91.

Если счет в матче откроет «Салават», выиграет пари с коэффициентом 1.88. Если это сделает «Ак Барс», то 1.91. Ничья увеличит сумму ставки в 30 раз.

Если хозяева победят с учетом ОТ и серии буллитов, сыграет коэффициент 1.87. Если гости — то 1.92.

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