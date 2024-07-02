Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Румыния — Нидерланды: техничные голландские ребята сделают разницу

Прогноз на матч чемпионата Европы Румыния — Нидерланды 2 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

2 июля в седьмом по счету матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Румынии встретится с командой Нидерландов. Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 19.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Феликс Цвайер из Германии. Прямая трансляция с 18.45 мск стартует на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Чемпионат Европы. 1/8 финала
02 июл, 19:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
Нидерланды

Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение Нидерландам. На их победу в основное время матча можно поставить с коэффициентом 1.48, что примерно 68% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.55 (22%), успех Румынии — за еще большие 7.60 (10%).

Румыны проиграли голландцам восемь из 10 очных встреч. На то, что на этот раз «Карпатские ребята» не уступят по итогам 90 минут (1Х), предложено заключить пари за 2.60.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.07. Обмен голами идет за 2.00, противоположный результат — за 1.82.

Нидерланды забили два и более мяча в четырех последних играх против Румынии — на ИТБ2 (1.5) можно поставить за 1.53.

Присмотритесь к условию «удары в створ» в этом матче: ТБ 8.5 попаданий оценены в 1.80, ТБ 9.5 — в 2.35.

Нико Уильямс. Испания против Германии — досрочный финал Евро? Команды де ла Фуэнте и Нагельсманна шикарны на фоне остальных серых топов

Прогноз и ставка на матч Румыния — Нидерланды

Сборная Нидерландов заняла лишь третье место в своей группе, уступив Австрии (2:3), сыграв вничью с Францией (0:0) и обыграв Польшу (2:1). Однако благодаря этому Депай и компания получили вполне съестного соперника в 1/8 финала. Румыния хоть и стала лучшей в квартете с Бельгией, Украиной и Словакией, но сделала это на тоненького за счет крупной победы над жовто-блакитными (3:0).

В предстоящем матче все будет зависеть от голландцев и их реализации. Очевидно, что они сыграют первым номером — будут чаще контролировать мяч, больше атаковать и бить. Учитывая, что в составе «Оранье» достаточно техничных игроков, способных обыграть один в один (Симмонс, Депай, Гакпо, Мален), именно они сделают разницу в этой игре и протащат свою команду в 1/4 финала.

Рекомендуемая ставка: игроки Нидерландов совершат больше успешных обводок за 1.78.

Футбол
Евро-2024
Прогнозы на спорт
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Российские специалисты полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
США нагло засудили на домашнем турнире, Макгрегор поставил на Аргентину целое состояние. Что произошло на Кубке Америки-2024 2 июля
Сальдо сообщил об отбитых попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра
Казахстанский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Австрия — Турция: результативные команды зажгут в 1/8 финала
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости