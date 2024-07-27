«Рубин» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
27 июля «Рубин» и «Зенит» сыграют во втором туре РПЛ. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток судьи Артема Чистякова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 17.20 мск.
Букмекеры склоняются к тому, что три очка достанутся петербуржцам: на победу коллектива Сергея Семака предложили котировку 1.65, что составляет примерно 57% вероятности. Ничья доступна за 4.00 (25%). Выигрыш хозяев можно взять за 5.50 (18%).
Три месяца назад «Рубин» прихлопнул «Зенит» на «Газпром Арене» (2:0). Считаете, что на своем поле казанцы тоже не уступят? Опция 1Х идет за 2.25.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90.
Рынок «обе забьют» оценили в 1.98, обратный вариант — в 1.85.
В каждом из двух предыдущих визитов на «Ак Барс Арену» сине-бело-голубые оформили три гола. Коэффициент на то, что гости снова отличатся больше двух раз, — 2.60.
Пять наиболее вероятных результатов противостояния, по версии экспертов, указывают на успех «Зенита» или ничью:
- 1:0 — за 7.00;
- 2:0 — за 7.50;
- 1:1 — за 8.00;
- 2:1 — за 8.50;
- 0:0 — за 9.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0