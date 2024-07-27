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«Рубин» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Игор Вуячич («Рубин»).
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»

27 июля «Рубин» и «Зенит» сыграют во втором туре РПЛ. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток судьи Артема Чистякова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

Букмекеры склоняются к тому, что три очка достанутся петербуржцам: на победу коллектива Сергея Семака предложили котировку 1.65, что составляет примерно 57% вероятности. Ничья доступна за 4.00 (25%). Выигрыш хозяев можно взять за 5.50 (18%).

Три месяца назад «Рубин» прихлопнул «Зенит» на «Газпром Арене» (2:0). Считаете, что на своем поле казанцы тоже не уступят? Опция 1Х идет за 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.98, обратный вариант — в 1.85.

Мохаммад Горбани (&laquo;Оренбург&raquo;). «Оренбург» испортил дебют Станковича в «Спартаке» и потирает руки в ожидании «Ахмата». Но обыграть грозненцев будет непросто

В каждом из двух предыдущих визитов на «Ак Барс Арену» сине-бело-голубые оформили три гола. Коэффициент на то, что гости снова отличатся больше двух раз, — 2.60.

Пять наиболее вероятных результатов противостояния, по версии экспертов, указывают на успех «Зенита» или ничью:

  • 1:0 — за 7.00;
  • 2:0 — за 7.50;
  • 1:1 — за 8.00;
  • 2:1 — за 8.50;
  • 0:0 — за 9.00.
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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
0
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США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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«Динамо» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Роман Евгеньев

Роман Евгеньев

Крылья Советов

 1 0 0
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