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Сегодня, 17:15

«Рубин» — «Уфа»: где смотреть матч ФНЛ 1 августа 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ФНЛ «Рубин» — «Уфа» 1 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Тренировка «Рубина».
Фото Официальный сайт «Рубина»

1 августа в топ-матче ФНЛ сойдутся прошлогодние участники высшей лиги — «Рубин» и «Уфа». Встреча третьего тура пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Олег Соколов из Воронежа.

Россия. ФНЛ. 3-й тур
01 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Уфа

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Леонида Слуцкого. На победу «Рубина» можно поставить с коэффициентом 2.24, это приблизительно 44% вероятности. На успех «Уфы» котировка 3.10 (30%), на ничью чуть выше — 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае нужного исхода принесет выплату в 3100 рублей и чистую прибыль в 2100 рублей.

Взять вариант «Уфа» не проиграет" можно за 1.65 — в прошлом сезоне клуб из Башкирии в играх против казанцев не потерпел ни одного поражения и набрал четыре очка.

Эксперты предлагают множество вариаций для ставок на количество голов:

  • тотал больше 1.5 мяча идет за 1.32, ТМ 1.5 — за 3.20;

  • ТБ 2.5 доступен за 2.00; ТМ 2.5 — за 1.80;

  • ТБ 3.5 — за 3.50; ТМ 3.5 — за 1.28.

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Обоюдное взятие ворот оценено котировкой 1.81, обратный результат — в 1.93.

Два гола подряд одной командой предложены с заманчивым коэффициентом 1.88.

За мощнейшие 9.50 идет вариант, при котором одна из команд забьет четыре и более мячей. В товарищеском матче перед началом сезона «Уфа» как раз обыграла «Рубин» 4:1.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.

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ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Федор Смолов

Динамо

 4
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

 3 1 0
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