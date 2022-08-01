1 августа в топ-матче ФНЛ сойдутся прошлогодние участники высшей лиги — «Рубин» и «Уфа». Встреча третьего тура пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Олег Соколов из Воронежа.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Леонида Слуцкого. На победу «Рубина» можно поставить с коэффициентом 2.24, это приблизительно 44% вероятности. На успех «Уфы» котировка 3.10 (30%), на ничью чуть выше — 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае нужного исхода принесет выплату в 3100 рублей и чистую прибыль в 2100 рублей.

Взять вариант «Уфа» не проиграет" можно за 1.65 — в прошлом сезоне клуб из Башкирии в играх против казанцев не потерпел ни одного поражения и набрал четыре очка.

Эксперты предлагают множество вариаций для ставок на количество голов:

тотал больше 1.5 мяча идет за 1.32, ТМ 1.5 — за 3.20;

ТБ 2.5 доступен за 2.00; ТМ 2.5 — за 1.80;

ТБ 3.5 — за 3.50; ТМ 3.5 — за 1.28.

Обоюдное взятие ворот оценено котировкой 1.81, обратный результат — в 1.93.

Два гола подряд одной командой предложены с заманчивым коэффициентом 1.88.

За мощнейшие 9.50 идет вариант, при котором одна из команд забьет четыре и более мячей. В товарищеском матче перед началом сезона «Уфа» как раз обыграла «Рубин» 4:1.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.