«Рубин» — «Уфа»: где смотреть матч ФНЛ 1 августа 2022 года онлайн в прямом эфире
1 августа в топ-матче ФНЛ сойдутся прошлогодние участники высшей лиги — «Рубин» и «Уфа». Встреча третьего тура пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Олег Соколов из Воронежа.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Леонида Слуцкого. На победу «Рубина» можно поставить с коэффициентом 2.24, это приблизительно 44% вероятности. На успех «Уфы» котировка 3.10 (30%), на ничью чуть выше — 3.50 (26%).
Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае нужного исхода принесет выплату в 3100 рублей и чистую прибыль в 2100 рублей.
Взять вариант «Уфа» не проиграет" можно за 1.65 — в прошлом сезоне клуб из Башкирии в играх против казанцев не потерпел ни одного поражения и набрал четыре очка.
Эксперты предлагают множество вариаций для ставок на количество голов:
Обоюдное взятие ворот оценено котировкой 1.81, обратный результат — в 1.93.
Два гола подряд одной командой предложены с заманчивым коэффициентом 1.88.
За мощнейшие 9.50 идет вариант, при котором одна из команд забьет четыре и более мячей. В товарищеском матче перед началом сезона «Уфа» как раз обыграла «Рубин» 4:1.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0