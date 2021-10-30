30 октября 2021 года в 13-м туре РПЛ ЦСКА навестит «Рубин». Встреча состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 14.00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Алексея Березуцкого. Сделать ставку на ЦСКА можно за 2.28 — это около 42% вероятности. Шансы «Рубина» на победу оцениваются коэффициентом 3.20 (30%), а ничья доступна за 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Рубина» потенциальная выплата составит 3200 рублей.

Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.66.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.04, а ТМ 2.5 — за 1.83.

Верите, что «Рубин» забьет больше гола? Сделать ставку на ИТБ1 (1.5) можно за 2.80.

Шансы ЦСКА отличиться больше одного раза оцениваются коэффициентом 2.25.

Аналитики БЕТСИТИ предполагают, что наиболее вероятный счет в матче — 1:1 с коэффициентом 6.30.