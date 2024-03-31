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Сегодня, 08:15

«Рубин» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 31 марта 2024 года

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Ахмат» 31 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Рубин».
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»

31 марта «Рубин» примет «Ахмат» в 22-м туре РПЛ. Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Команды рассудит бригада Виталия Мешкова. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» покажут поединок в прямом эфире с 16.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами: успех «Рубина» доступен за 2.24, это около 41% вероятности. На победу «Ахмата» предложили 3.45 (29%). Ничья идет за 3.30 (30%).

Триумф казанцев с форой (0) можно взять за 1.57. Опцию Ф2(0) — за 2.36.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.64. Котировка на «обе забьют» — 1.91, на обратный рынок — 1.89.

В первом круге команда Рашида Рахимова выиграла в Грозном с минимальным счетом (1:0). На домашний «сухарь» красно-зеленых дали коэффициент 2.56.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Ахмат»

После зимнего перерыва ни один из клубов не пробил «верх» по голам в РПЛ: казанцы разошлись «миром» с «Краснодаром» (1:1) и уступили «Нижнему Новгороду» (0:1). Грозненцы победили «Урал» (1:0) и влетели «Динамо» (0:2). В грядущем поединке тоже просматривается «низ» — сомнений в этом нет никаких. Тем более разборка соперников в первом круге тоже получилась скучной и завершилась в пользу красно-зеленых (1:0).

Рекомендуемая ставка: ТМ за 2.18 (если команды забьют ровно два мяча, случится возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
0
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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Карена Адамяна на матч АПЛ 31 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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