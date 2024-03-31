«Рубин» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 31 марта 2024 года
31 марта «Рубин» примет «Ахмат» в 22-м туре РПЛ. Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Команды рассудит бригада Виталия Мешкова. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» покажут поединок в прямом эфире с 16.20 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами: успех «Рубина» доступен за 2.24, это около 41% вероятности. На победу «Ахмата» предложили 3.45 (29%). Ничья идет за 3.30 (30%).
Триумф казанцев с форой (0) можно взять за 1.57. Опцию Ф2(0) — за 2.36.
Тотал больше 2.5 мяча представлен за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.64. Котировка на «обе забьют» — 1.91, на обратный рынок — 1.89.
В первом круге команда Рашида Рахимова выиграла в Грозном с минимальным счетом (1:0). На домашний «сухарь» красно-зеленых дали коэффициент 2.56.
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Ахмат»
После зимнего перерыва ни один из клубов не пробил «верх» по голам в РПЛ: казанцы разошлись «миром» с «Краснодаром» (1:1) и уступили «Нижнему Новгороду» (0:1). Грозненцы победили «Урал» (1:0) и влетели «Динамо» (0:2). В грядущем поединке тоже просматривается «низ» — сомнений в этом нет никаких. Тем более разборка соперников в первом круге тоже получилась скучной и завершилась в пользу красно-зеленых (1:0).
Рекомендуемая ставка: ТМ за 2.18 (если команды забьют ровно два мяча, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5