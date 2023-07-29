«Ростов» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 29 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
29 июля в центральном матче второго тура РПЛ «Ростов» сразится с «Зенитом». Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу с 19.45 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Зениту». На победу действующего чемпиона предложено поставить с коэффициентом 1.72, вероятность такого исхода — около 58%. Ничья доступна за 3.95 (25%), а триумф «Ростова» — за еще большие 5.00 (17%).
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В трех из пяти последних матчей южане не уступили «Зениту». Вариант 1Х идет за 2.19.
Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 оценены почти одинаково — 1.91 и 1.93 соответственно.
«Зенит» забил по два мяча в первом туре РПЛ и Кубка России. ИТБ2 (1.5) можно оформить за 1.83. А вот хотя бы один гол «Ростова» предложен за 1.56.
Обмен результативными ударами доступен за 1.87, противоположный исход — за 1.92.
На гол в первые 15 минут игры котировка — 3.23, но наибольшая вероятность, что он случится в заключительную 15-минутку — 2.05.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Кр. Советов
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|1
|1
|0
|5-4
|4
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2
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
12
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1