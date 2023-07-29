Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Ростов» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 29 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Зенит» 29 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Клаудиньо.
Фото Global Look Press

29 июля в центральном матче второго тура РПЛ «Ростов» сразится с «Зенитом». Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу с 19.45 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Зениту». На победу действующего чемпиона предложено поставить с коэффициентом 1.72, вероятность такого исхода — около 58%. Ничья доступна за 3.95 (25%), а триумф «Ростова» — за еще большие 5.00 (17%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 1720 рублей.

В трех из пяти последних матчей южане не уступили «Зениту». Вариант 1Х идет за 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 оценены почти одинаково — 1.91 и 1.93 соответственно.

«Зенит» забил по два мяча в первом туре РПЛ и Кубка России. ИТБ2 (1.5) можно оформить за 1.83. А вот хотя бы один гол «Ростова» предложен за 1.56.

Обмен результативными ударами доступен за 1.87, противоположный исход — за 1.92.

Игроки ЦСКА празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Оренбурга&raquo;. ЦСКА теряет игроков, а трансферов все нет. Матч с «Ахматом» может получиться тяжелее, чем с «Уралом»

На гол в первые 15 минут игры котировка — 3.23, но наибольшая вероятность, что он случится в заключительную 15-минутку — 2.05.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
0
Читайте также
В США заявили о двух плохих вариантах для Зеленского после провала контрнаступления
Юрист рассказал о способах получить страховую пенсию при отказе в ней
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тони Фергюсон — Бобби Грин: Эль Кукуй сделает все, чтобы избежать очередного громкого провала
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
2
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
3
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
4
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
12
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
13
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости