«Ростов» — «Урал»: прогноз на матч FONBET Кубка России 22 февраля 2023 года
22 февраля российский футбол вернется матчами FONBET Кубка России. В одном из них «Ростов» примет дома «Урал». Встреча 1/4 финала состоится на «Ростов Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции назначен на 17.00 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.
Букмекеры отдали предпочтение «Ростову». На победу команды Валерия Карпина предложена котировка 2.20, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Урала» — за чуть меньшие 3.30 (30%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3300 рублей, а чистая прибыль составит 2300 рублей.
В первом круге РПЛ екатеринбуржцы нанесли ростовчанам неожиданное поражение со счетом 2:1. А всего желто-синие не обыгрывают этого соперника на протяжении четырех встреч. На то, что «Урал» снова не проиграет, котировка — 1.72.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86. В последних двух матчах команды пробили «верх».
Также в трех предыдущих встречах «Ростов» и «Урал» обменивались голами. На вариант «обе забьют» котировка — 1.78, на «обе забьют — нет» — 1.93.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.40.
Еще до старта первого матча можно сделать ставку на команду, которая пробьется в полуфинал. Проход «Ростова» оценен в 1.80, «Урала» — в 2.08.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Урал»
Обе команды не лучшим образом показали себя в товарищеских матчах: «Урал» потерпел четыре поражения в восьми встречах, «Ростов» — два в шести. Причем это были 0:3 с «Сочи» и 0:4 с «Краснодаром» — в обороне у южан творился полный кошмар. Тем не менее перекидывать результаты подготовительных игр на официальный турнир не совсем правильно.
В Кубке России соперники наверняка сыграют основными составами, и значительно собраннее. Но все-таки двухматчевый формат и возможность даже в случае вылета остаться в турнире оставят отпечаток на игре. У команд будет возможность совершить ошибку, а значит, и рисковать они смогут чаще. В таком случае стоит ожидать голы и от тех, и от других, тем более в обороне у каждого клуба есть проблемы.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2