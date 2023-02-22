22 февраля российский футбол вернется матчами FONBET Кубка России. В одном из них «Ростов» примет дома «Урал». Встреча 1/4 финала состоится на «Ростов Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции назначен на 17.00 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.

Букмекеры отдали предпочтение «Ростову». На победу команды Валерия Карпина предложена котировка 2.20, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Урала» — за чуть меньшие 3.30 (30%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3300 рублей, а чистая прибыль составит 2300 рублей.

В первом круге РПЛ екатеринбуржцы нанесли ростовчанам неожиданное поражение со счетом 2:1. А всего желто-синие не обыгрывают этого соперника на протяжении четырех встреч. На то, что «Урал» снова не проиграет, котировка — 1.72.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86. В последних двух матчах команды пробили «верх».

Также в трех предыдущих встречах «Ростов» и «Урал» обменивались голами. На вариант «обе забьют» котировка — 1.78, на «обе забьют — нет» — 1.93.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.40.

Еще до старта первого матча можно сделать ставку на команду, которая пробьется в полуфинал. Проход «Ростова» оценен в 1.80, «Урала» — в 2.08.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Урал»

Обе команды не лучшим образом показали себя в товарищеских матчах: «Урал» потерпел четыре поражения в восьми встречах, «Ростов» — два в шести. Причем это были 0:3 с «Сочи» и 0:4 с «Краснодаром» — в обороне у южан творился полный кошмар. Тем не менее перекидывать результаты подготовительных игр на официальный турнир не совсем правильно.

В Кубке России соперники наверняка сыграют основными составами, и значительно собраннее. Но все-таки двухматчевый формат и возможность даже в случае вылета остаться в турнире оставят отпечаток на игре. У команд будет возможность совершить ошибку, а значит, и рисковать они смогут чаще. В таком случае стоит ожидать голы и от тех, и от других, тем более в обороне у каждого клуба есть проблемы.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.