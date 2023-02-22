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«Ростов» — «Урал»: где смотреть матч FONBET Кубка России 22 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Ростов» — «Урал» 22 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Дмитрий Полоз.
Фото Global Look Press

22 февраля в FONBET Кубке России «Ростов» сыграет с «Уралом». Встреча 1/4 финала пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции назначен на 17.00 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 17:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

Букмекеры считают «Ростов» фаворитом. На победу команды Валерия Карпина предложена котировка 2.20, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Урала» — за чуть меньшие 3.30 (30%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3300 рублей, а чистая прибыль составит 2300 рублей.

В первом круге РПЛ екатеринбуржцы нанесли ростовчанам неожиданное поражение со счетом 2:1. А всего желто-синие не обыгрывают этого соперника на протяжении четырех встреч. На то, что «Урал» снова не проиграет, котировка — 1.72.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86. В последних двух матчах команды пробили «верх».

Также в трех предыдущих встречах «Ростов» и «Урал» обменивались голами. На вариант «обе забьют» котировка — 1.78, на «обе забьют — нет» — 1.93.

PARI. PARI первым из букмекеров запустил фрибеты в разделе «Быстрые игры»

Приятный коэффициент 1.52 на то, что хотя бы один тайм завершится вничью. На успех хозяев в первой или второй 45-минутке доступен за 1.69, на триумф гостей — за 1.90.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.40.

Еще до старта первого матча можно сделать ставку на команду, которая пробьется в полуфинал. Проход «Ростова» оценен в 1.80, «Урала» — в 2.08.

Футбол
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ФК Ростов
ФК Урал
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«Ростов» — «Урал»: прогноз на матч FONBET Кубка России 22 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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