Команды РПЛ и ФНЛ постепенно подходят к старту сезона-2022/23 и отыгрывают заключительные товарищеские игры. 2 июля 2022 года «Ростов» на стадионе «Ростов Арена» встретится с «Кубанью». Время начала матча — 17.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — партнера футбольного клуба «Ростов» — считают ростовчан безусловными фаворитами: поставить на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.26, вероятность — примерно 76%. Успех «Кубани» оценен в 9.80 (8%), на ничью предложена котировка 5.40 (16%).

Считаете, что «Ростов» не справится с аутсайдером? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 5400 рублей, чистый выигрыш — 4400 рублей.

Правда, три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи ясно говорят о силе южан:

• победа 2:0 идет за 6.90;

• разгром 3:0 — за 7.90;

• успех 2:1 — за 8.30.

Ростовчане провели в июне три товарищеских матча и в двух уверенно победили, а в последнем уступили 0:2 «Краснодару». Шанс, что «Ростов» в предстоящем матче отличится хотя бы дважды, оценен крошечными 1.28, ИТМ2 (1.5) — в 3.40.

«Кубань» избегала в спаррингах именитых соперников и встречалась только с командами из подвала российского футбола. В этих матчах желто-зеленые ни разу не забили больше одного мяча: команда вообще играет не слишком результативно — в прошлом розыгрыше ФНЛ меньше отличились только шесть команд. Индивидуальный тотал «Кубани» больше 1.5 гола можно оформить с коэффициентом 4.00, ИТМ2 (1.5) оценен в 1.20.

«Обе забьют» идет за 1.79, обратный рынок — за 1.90.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Кубань»

«Ростов» пока не потерял ни одного важного игрока, зато приобрел у «Краснодара» отличного полузащитника Даниила Уткина. Команда Карпина вполне может спрогрессировать в новом сезоне — она уже смотрится достаточно качественно. Вряд ли у «Кубани» есть шансы против ростовчан, если только те не ударятся в экстравагантные эксперименты с составом.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) с коэффициентом 1.70.