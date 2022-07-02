«Ростов» — «Кубань»: прогноз на товарищеский матч 2 июля 2022 года
Команды РПЛ и ФНЛ постепенно подходят к старту сезона-2022/23 и отыгрывают заключительные товарищеские игры. 2 июля 2022 года «Ростов» на стадионе «Ростов Арена» встретится с «Кубанью». Время начала матча — 17.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — партнера футбольного клуба «Ростов» — считают ростовчан безусловными фаворитами: поставить на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.26, вероятность — примерно 76%. Успех «Кубани» оценен в 9.80 (8%), на ничью предложена котировка 5.40 (16%).
Считаете, что «Ростов» не справится с аутсайдером? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 5400 рублей, чистый выигрыш — 4400 рублей.
Правда, три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи ясно говорят о силе южан:
• победа 2:0 идет за 6.90;
• разгром 3:0 — за 7.90;
• успех 2:1 — за 8.30.
Ростовчане провели в июне три товарищеских матча и в двух уверенно победили, а в последнем уступили 0:2 «Краснодару». Шанс, что «Ростов» в предстоящем матче отличится хотя бы дважды, оценен крошечными 1.28, ИТМ2 (1.5) — в 3.40.
«Кубань» избегала в спаррингах именитых соперников и встречалась только с командами из подвала российского футбола. В этих матчах желто-зеленые ни разу не забили больше одного мяча: команда вообще играет не слишком результативно — в прошлом розыгрыше ФНЛ меньше отличились только шесть команд. Индивидуальный тотал «Кубани» больше 1.5 гола можно оформить с коэффициентом 4.00, ИТМ2 (1.5) оценен в 1.20.
«Обе забьют» идет за 1.79, обратный рынок — за 1.90.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Кубань»
«Ростов» пока не потерял ни одного важного игрока, зато приобрел у «Краснодара» отличного полузащитника Даниила Уткина. Команда Карпина вполне может спрогрессировать в новом сезоне — она уже смотрится достаточно качественно. Вряд ли у «Кубани» есть шансы против ростовчан, если только те не ударятся в экстравагантные эксперименты с составом.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) с коэффициентом 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -