7 июля в товарищеском матче «Ростов» примет клуб ПФЛ «Форте». Игра начнется в 15.00 по московскому времени на «Ростов Арене», на доступных каналах она показана не будет. Для команды Валерия Карпина это предпоследняя товарищеская игра в рамках сборов.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — партнера футбольного клуба «Ростов» — считают фаворитом южан. Поставить на победу желто-синих можно всего за 1.21, это примерно 82% вероятности исхода. Коэффициент на успех гостей — 9.10 (10%), на ничью — 6.90 (8%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 6900 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 4.10.

Усложнить задачу очевидному фавориту можно при помощи форы — например, Ф1(-2.5) доступна за 2.30, а Ф2(+2.5) в то же время идет за 1.54.

Из четырех товарищеских матчей «Ростова» в это межсезонье ставка «обе забьют» сыграла всего один раз. На то, что ничего не изменится в поединке против «Форте», можно поставить за 1.79.

В трех из четырех матчей на этих сборах желто-синие забивали минимум два мяча. Если верите, что «Ростов» сохранит результативность, котировка на ИТБ1 (2,5) — 1.72.

В семи из десяти прошедших матчей при участии «Форте» проходил «верх», у ростовчан таких игр было шесть. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35.

Наиболее вероятный точный счет встречи — разгромная победа желто-синих 4:0 за 6.70.

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Ростов» — «Форте»

Валерий Карпин с командой радуют своих болельщиков на этих сборах. Осечку допустили только против соседей из «Краснодара», в остальном же желто-синие успешны. Разгром и две сухие победы, в том числе над теперь уже командой РПЛ «Факелом» — это хороший показатель. И пусть игра против «Форте» будет тренировочной, разница в классе огромная — шансов у гостей нет.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 за 1.90.