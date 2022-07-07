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«Ростов» — «Форте»: прогноз на товарищеский матч 7 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Ростов» — «Форте» 7 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Дмитрий Полоз, «Ростов».
Фото Сайт ФК «Ростов».

7 июля в товарищеском матче «Ростов» примет клуб ПФЛ «Форте». Игра начнется в 15.00 по московскому времени на «Ростов Арене», на доступных каналах она показана не будет. Для команды Валерия Карпина это предпоследняя товарищеская игра в рамках сборов.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — партнера футбольного клуба «Ростов» — считают фаворитом южан. Поставить на победу желто-синих можно всего за 1.21, это примерно 82% вероятности исхода. Коэффициент на успех гостей — 9.10 (10%), на ничью — 6.90 (8%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 6900 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 4.10.

Усложнить задачу очевидному фавориту можно при помощи форы — например, Ф1(-2.5) доступна за 2.30, а Ф2(+2.5) в то же время идет за 1.54.

Из четырех товарищеских матчей «Ростова» в это межсезонье ставка «обе забьют» сыграла всего один раз. На то, что ничего не изменится в поединке против «Форте», можно поставить за 1.79.

В трех из четырех матчей на этих сборах желто-синие забивали минимум два мяча. Если верите, что «Ростов» сохранит результативность, котировка на ИТБ1 (2,5) — 1.72.

В семи из десяти прошедших матчей при участии «Форте» проходил «верх», у ростовчан таких игр было шесть. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35.

Наиболее вероятный точный счет встречи — разгромная победа желто-синих 4:0 за 6.70.

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Прогноз и ставка на товарищеский матч «Ростов» — «Форте»

Валерий Карпин с командой радуют своих болельщиков на этих сборах. Осечку допустили только против соседей из «Краснодара», в остальном же желто-синие успешны. Разгром и две сухие победы, в том числе над теперь уже командой РПЛ «Факелом» — это хороший показатель. И пусть игра против «Форте» будет тренировочной, разница в классе огромная — шансов у гостей нет.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ростов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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