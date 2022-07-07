«Ростов» — «Форте»: прогноз на товарищеский матч 7 июля 2022 года
7 июля в товарищеском матче «Ростов» примет клуб ПФЛ «Форте». Игра начнется в 15.00 по московскому времени на «Ростов Арене», на доступных каналах она показана не будет. Для команды Валерия Карпина это предпоследняя товарищеская игра в рамках сборов.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — партнера футбольного клуба «Ростов» — считают фаворитом южан. Поставить на победу желто-синих можно всего за 1.21, это примерно 82% вероятности исхода. Коэффициент на успех гостей — 9.10 (10%), на ничью — 6.90 (8%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 6900 рублей.
Вариант «гости не проиграют» можно взять за 4.10.
Усложнить задачу очевидному фавориту можно при помощи форы — например, Ф1(-2.5) доступна за 2.30, а Ф2(+2.5) в то же время идет за 1.54.
Из четырех товарищеских матчей «Ростова» в это межсезонье ставка «обе забьют» сыграла всего один раз. На то, что ничего не изменится в поединке против «Форте», можно поставить за 1.79.
В трех из четырех матчей на этих сборах желто-синие забивали минимум два мяча. Если верите, что «Ростов» сохранит результативность, котировка на ИТБ1 (2,5) — 1.72.
В семи из десяти прошедших матчей при участии «Форте» проходил «верх», у ростовчан таких игр было шесть. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35.
Наиболее вероятный точный счет встречи — разгромная победа желто-синих 4:0 за 6.70.
Прогноз и ставка на товарищеский матч «Ростов» — «Форте»
Валерий Карпин с командой радуют своих болельщиков на этих сборах. Осечку допустили только против соседей из «Краснодара», в остальном же желто-синие успешны. Разгром и две сухие победы, в том числе над теперь уже командой РПЛ «Факелом» — это хороший показатель. И пусть игра против «Форте» будет тренировочной, разница в классе огромная — шансов у гостей нет.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -