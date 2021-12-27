28 декабря сборные России и Швейцарии встретятся на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет в канадском городе Ред-Дир на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало — в 00.30. Прямая трансляция будет доступна на Первом канале.

28.12.2021 | Россия U20 — Швейцария U20

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают нашу сборную фаворитом встречи. Сделать ставку на победу России в основное время можно за 1.30 — это примерно 70% вероятности. Ничья в матче оценивается коэффициентом 5.70 (16%), а успех Швейцарии — 6.50 (14%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 5700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

В линии БЕТСИТИ вы можете выбрать один из множества вариантов форы на матч — например:

— Ф1(-2) идет за 1.69, а Ф2(+2) — за 2.05;

— Ф1(-2.5) идет за 2.00, а Ф2(+2.5) — за 1.76;

— Ф1(-3) идет за 2.38, а Ф2(+3) — за 1.51;

— Ф1(-3.5) идет за 2.75, а Ф2(+3.5) — за 1.39.

Тотал голов больше 6.5 доступен за 2.00, а ТМ 6.5 — за 1.76.

Поставить на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.16. Аналогичный исход в пользу Швейцарии доступен за 4.90.

Молодежная сборная России забрасывает четыре и более шайб пять последних матчей. Получится продлить серию? ИТБ1 (3.5) идет за 1.50.

Швейцария забрасывает более одной шайбы пять матчей подряд. Шансы сборной сделать это вновь оцениваются коэффициентом 1.54.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 4:2 — коэффициент 11.5.