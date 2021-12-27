28 декабря во 2-м туре группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею встретятся Россия и Швейцария. Матч между ними состоится на стадионе «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире, Канада. Начало — в 00.30. Прямую трансляцию покажет Первый канал.

Команда Сергея Зубова — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу России в основное время матча можно за 1.30 — это около 70% вероятности. Триумф сборной Швейцарии доступен за 6.50 (14%), а ничья — за 5.70 (16%).

Ф1(-2.5) идет за 2.00, а Ф2(+2.5) — за 1.76.

При ставке в 1000 рублей на Ф1(-2.5) можно выиграть 2000 рублей в том случае, если Россия выиграет встречу с разницей в три или более шайбы.

Тотал голов больше 6.5 идет за 2.00, а ТМ 6.5 — за 1.76.

Сделать ставку на победу сборной России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.16. Аналогичный исход в пользу Швейцарии оценивается котировкой 4.90.

Россия забрасывает четыре шайбы и более пять матчей подряд, а Швейцария забивает больше раза за то же количество встреч. В линии БЕТСИТИ есть специальная ставка «Каждая команда больше 1.5» с коэффициентом 1.64.

Также можно выбрать, насколько результативными будут периоды в этом матче.

Все периоды ТБ голов:

— 1.5 — коэффициент 3.30;

— 2.5 — 11.0;

— 3.5 — 21.0.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 4:2 — коэффициент 11.5;

— 4:1 — 12.0;

— 5:2 — 12.5.