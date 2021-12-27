Россия — Швейцария: где смотреть матч 28 декабря онлайн в прямом эфире
28 декабря во 2-м туре группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею встретятся Россия и Швейцария. Матч между ними состоится на стадионе «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире, Канада. Начало — в 00.30. Прямую трансляцию покажет Первый канал.
Команда Сергея Зубова — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу России в основное время матча можно за 1.30 — это около 70% вероятности. Триумф сборной Швейцарии доступен за 6.50 (14%), а ничья — за 5.70 (16%).
Ф1(-2.5) идет за 2.00, а Ф2(+2.5) — за 1.76.
При ставке в 1000 рублей на Ф1(-2.5) можно выиграть 2000 рублей в том случае, если Россия выиграет встречу с разницей в три или более шайбы.
Тотал голов больше 6.5 идет за 2.00, а ТМ 6.5 — за 1.76.
Сделать ставку на победу сборной России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.16. Аналогичный исход в пользу Швейцарии оценивается котировкой 4.90.
Россия забрасывает четыре шайбы и более пять матчей подряд, а Швейцария забивает больше раза за то же количество встреч. В линии БЕТСИТИ есть специальная ставка «Каждая команда больше 1.5» с коэффициентом 1.64.
Также можно выбрать, насколько результативными будут периоды в этом матче.
Все периоды ТБ голов:
— 1.5 — коэффициент 3.30;
— 2.5 — 11.0;
— 3.5 — 21.0.
Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:
— 4:2 — коэффициент 11.5;
— 4:1 — 12.0;
— 5:2 — 12.5.
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