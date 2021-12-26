27 декабря сборная России сыграет в стартовом матче молодежного чемпионата мира против команды Швеции. Игра пройдет в канадском городе Ред-Дир на стадионе «Уэстернер Парк» и начнется в 0.30. Трансляцию покажет Первый канал.

27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче шансы соперников равны. На Россию и Швецию можно поставить с одинаковым коэффициентом — 2.30, это примерно по 41% вероятности на каждую из команд. Ничья идет за 5.50 (18%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5500 рублей.

Ставка «Россия не проиграет» есть в линии за 1.58.

Шансы России забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.36. Та же ставка на шведов есть с коэффициентом 2.38.

— Удаление главного тренера в матче — 25.0;

— Обе команды забьют больше 1.5 — 1.43;

— Обе забьют: нет — 9.10.