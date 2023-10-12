Россия — Камерун: Нагучев не верит в победу команды Карпина и предлагает поставить на голы гостей
12 октября в 19.00 по московскому времени в товарищеском матче встретятся сборные России и Камеруна. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.
В какой форме Россия
Этой осенью сборная России провела три товарищеских матча, два из которых — против молодежной сборной Египта. Первая игра с египтянами окончилась ничьей (1:1), вторая — поражением (1:2). Еще один ничейный исход был зафиксирован в противостоянии с Катаром (1:1). Безвыигрышная серия россиян длится три матча. В последний раз коллектив Валерия Карпина праздновал успех в поединке против Ирака, который состоялся в марте этого года (2:0).
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В какой форме Камерун
Камерун провел только одну игру этой осенью — победой завершилось противостояние с Бурунди в квалификации Кубка африканских наций (3:0). В двух предыдущих отборочных матчах — против Намибии в марте этого года — камерунцы потеряли очки: 1:1 и 1:2.
Россия — Камерун: статистика личных встреч
Коллективы встречались друг с другом дважды. Первая игра пришлась на групповой этап чемпионата мира-1994, в ней сборная России разгромила своего соперника со счетом 6:1. Следующей игрой стал товарищеский матч, состоявшийся в 2011 году. В нем команды не забили ни одного мяча (0:0).
Прогноз Романа Нагучева на матч Россия — Камерун 12 октября
«На мой взгляд, сборная Камеруна сейчас сильнее, чем сборная России, как по именам, так и по опыту. Впрочем, мне не кажется, что камерунцы смогут победить, так как они будут играть в гостях. Говорить о победе россиян я бы тоже не стал. Для коллектива Валерия Карпина ближайшая игра — это больше знакомство с самим собой. Именно поэтому я бы подстраховался и взял ставку на тотал голов Камеруна больше одного. Коэффициент на это неоправданно высок, но это, видимо, по причине того, что Россия будет играть дома с поддержкой родных трибун», — считает Нагучев.
На тотал больше одного гола в исполнении сборной Камеруна в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.55.
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
|11
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|3
|0
|19-5
|27
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2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
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4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
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5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
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6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
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11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
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Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
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Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
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Урал – Сочи
|- : -
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|14:00
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Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
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Ростов – Ахмат
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
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Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
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Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1