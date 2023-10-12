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Сегодня, 11:00

Россия — Камерун: Нагучев не верит в победу команды Карпина и предлагает поставить на голы гостей

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Сборная России.
Фото Getty Images

12 октября в 19.00 по московскому времени в товарищеском матче встретятся сборные России и Камеруна. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.

Товарищеские матчи.
12 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
Камерун

В какой форме Россия

Этой осенью сборная России провела три товарищеских матча, два из которых — против молодежной сборной Египта. Первая игра с египтянами окончилась ничьей (1:1), вторая — поражением (1:2). Еще один ничейный исход был зафиксирован в противостоянии с Катаром (1:1). Безвыигрышная серия россиян длится три матча. В последний раз коллектив Валерия Карпина праздновал успех в поединке против Ирака, который состоялся в марте этого года (2:0).

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В какой форме Камерун

Камерун провел только одну игру этой осенью — победой завершилось противостояние с Бурунди в квалификации Кубка африканских наций (3:0). В двух предыдущих отборочных матчах — против Намибии в марте этого года — камерунцы потеряли очки: 1:1 и 1:2.

Россия — Камерун: статистика личных встреч

Коллективы встречались друг с другом дважды. Первая игра пришлась на групповой этап чемпионата мира-1994, в ней сборная России разгромила своего соперника со счетом 6:1. Следующей игрой стал товарищеский матч, состоявшийся в 2011 году. В нем команды не забили ни одного мяча (0:0).

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Прогноз Романа Нагучева на матч Россия — Камерун 12 октября

«На мой взгляд, сборная Камеруна сейчас сильнее, чем сборная России, как по именам, так и по опыту. Впрочем, мне не кажется, что камерунцы смогут победить, так как они будут играть в гостях. Говорить о победе россиян я бы тоже не стал. Для коллектива Валерия Карпина ближайшая игра — это больше знакомство с самим собой. Именно поэтому я бы подстраховался и взял ставку на тотал голов Камеруна больше одного. Коэффициент на это неоправданно высок, но это, видимо, по причине того, что Россия будет играть дома с поддержкой родных трибун», — считает Нагучев.

На тотал больше одного гола в исполнении сборной Камеруна в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.55.

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Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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