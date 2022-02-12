12 февраля на олимпийском хоккейном турнире в группе B сыграют команды России и Чехии. Матч состоится в Пекине на Национальном стадионе и начнется в 16.10. Трансляцию можно будет посмотреть на канале «Россия-1».

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит сборная Россия. Поставить на ее победу в основное время можно за 1.57 — это примерно 63% вероятности. Триумф команды Чехии оценивается котировкой 4.30 (19%), а ничья идет за 4.80 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу Чехии потенциальная выплата составит 4300 рублей.

Ф1(0) доступна за 1.30, а Ф2(0) — за 3.60.

Ставка «Чехия не проиграет» есть в линии за 2.30.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет Россия. На этот исход можно поставить за 1.51.

Тотал голов больше 5.5 в этой игре идет за 2.00. Тотал меньше 5.5 можно взять за 1.81.