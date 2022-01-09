9 января в 21-м туре серии А «Рома» сыграет с «Ювентусом». Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 20.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Ювентус». На успех команды можно поставить с котировкой 2.12 — это примерно 51% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (25%), а победа «Ромы» есть в линии за 3.70 (24%).

Ф1(+1) идет за 1.35, а Ф2(-1) — за 3.00.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Ромы» потенциальная выплата составит 3 700.

Ставка «Рома» не проиграет" есть в линии за 1.70.

Пенальти в этом матче можно взять за 3.40. Удаление идет за 5.30.

Удаление и пенальти возможны за 7.60.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.93. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 1.93.

· ТМ 1.5 — 3.60;

· обе забьют: нет — 1.77;

· точный счет: 0:4 — 30.0.