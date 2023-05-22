«Рома» — «Салернитана»: прогноз на матч серии А 22 мая 2023 года
22 мая «Рома» на Олимпийском стадионе в Риме сыграет с «Салернитаной». Матч 36-го тура чемпионата Италии начнется по свистку арбитра Андреа Коломбо в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 19.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов набрать три очка: поставить на триумф команды Жозе Моуринью можно с коэффициентом 1.51, что составляет около 64% вероятности. Выигрыш гранатовых предложен с котировкой 6.98 (14%). «Мирный» результат оценен в 4.39 (22%).
«Салернитана» — рекордсмен по ничьим в нынешнем сезоне серии А (14). Считаете, что соперники не определят победителя? Ставка в 1000 рублей на этот исход в случае успеха принесет 4390 рублей.
«Морские коньки» не проиграли в 11 поединках из недавних 13. На то, что парни Паулу Соузы на Олимпийском стадионе в Риме как минимум не уступят, дан коэффициент 2.69.
Средняя результативность гранатовых в пяти последних турах — 1.8 метких удара за 90 минут. «Рома» на этом же отрезке оформила 0.6 гола. Тотал больше двух мячей идет за 1.49, ТМ 2 — за 2.70.
«Волки» огорчили «Салернитану» в шести матчах подряд. Зато «морские коньки» идут на серии из 10 игр с точными попаданиями в текущем чемпионате. Вариант «обе забьют» оценили в 2.15, обратный рынок — в 1.71.
Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Салернитана»
Команда Жозе Моуринью так сфокусировалась на покорении Лиги Европы, что напрочь забыла о серии А. Джаллоросси не побеждают в чемпионате уже больше месяца — две ничьих и три поражения в пяти турах. У гостей по весне дела тоже не клеятся: только две виктории за 11 встреч. Зато «мирных» исходов хоть отбавляй, аж восемь штук на отрезке с 5 марта.
В первом круге «волки» обыграли «Салернитану» с минимальным счетом (1:0). Уровень результативности «Ромы» в последних шести поединках во всех турнирах (лишь три гола) намекает: нас снова ждет «низовой» матч.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 2.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9