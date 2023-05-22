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«Рома» — «Салернитана»: прогноз на матч серии А 22 мая 2023 года

Прогноз на матч серии А «Рома» — «Салернитана» 22 мая 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Андреа Белотти («Рома»).
Фото Global Look Press

22 мая «Рома» на Олимпийском стадионе в Риме сыграет с «Салернитаной». Матч 36-го тура чемпионата Италии начнется по свистку арбитра Андреа Коломбо в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 19.25 мск.

Италия. Серия А. 36-й тур
22 мая, 19:30. Olimpico (Рим)
Рома
Салернитана

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов набрать три очка: поставить на триумф команды Жозе Моуринью можно с коэффициентом 1.51, что составляет около 64% вероятности. Выигрыш гранатовых предложен с котировкой 6.98 (14%). «Мирный» результат оценен в 4.39 (22%).

«Салернитана» — рекордсмен по ничьим в нынешнем сезоне серии А (14). Считаете, что соперники не определят победителя? Ставка в 1000 рублей на этот исход в случае успеха принесет 4390 рублей.

«Морские коньки» не проиграли в 11 поединках из недавних 13. На то, что парни Паулу Соузы на Олимпийском стадионе в Риме как минимум не уступят, дан коэффициент 2.69.

Средняя результативность гранатовых в пяти последних турах — 1.8 метких удара за 90 минут. «Рома» на этом же отрезке оформила 0.6 гола. Тотал больше двух мячей идет за 1.49, ТМ 2 — за 2.70.

«Волки» огорчили «Салернитану» в шести матчах подряд. Зато «морские коньки» идут на серии из 10 игр с точными попаданиями в текущем чемпионате. Вариант «обе забьют» оценили в 2.15, обратный рынок — в 1.71.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0 — за 6.20;

  • 2:0 — за 6.41;

  • 1:1 — за 8.25.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Салернитана»

Команда Жозе Моуринью так сфокусировалась на покорении Лиги Европы, что напрочь забыла о серии А. Джаллоросси не побеждают в чемпионате уже больше месяца — две ничьих и три поражения в пяти турах. У гостей по весне дела тоже не клеятся: только две виктории за 11 встреч. Зато «мирных» исходов хоть отбавляй, аж восемь штук на отрезке с 5 марта.

В первом круге «волки» обыграли «Салернитану» с минимальным счетом (1:0). Уровень результативности «Ромы» в последних шести поединках во всех турнирах (лишь три гола) намекает: нас снова ждет «низовой» матч.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 2.70.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Салернитана
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«Нижний Новгород» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 22 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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