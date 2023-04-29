Прогноз на матч серии А «Рома» — «Милан» 29 апреля 2023 года

29 апреля «Рома» и «Милан» сыграют в 32-м туре чемпионата Италии. Начало матча на Олимпийском стадионе запланировано на 19.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» покажут встречу в прямом эфире с 18.55 мск. Поединок обслужит арбитр Даниэле Орсато.

Букмекеры не выявили фаворита. На успех «Ромы» и «Милана» предложены равные коэффициенты — 2.84, что соответствует 35% вероятности результата. Ничья дана за 3.03 (30%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3030 рублей, если команды не определят победителя.

Римляне и миланцы забивали три и более мячей в пяти очных матчах подряд. Тотал больше 2.5 предложен за 2.49, ТМ 2.5 — за 1.58.

Соперники обменялись уколами в восьми из девяти предыдущих встреч. Опция «обе забьют» идет за 2.04, обратный рынок — за 1.79.

Букмекеры верят в гол от Оливье Жиру. На точный удар французского ветерана дали котировку 3.30.

Наиболее вероятный счет — 0:0. На этот исход можно поставить за 5.74.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Милан»

Россонери с 2 апреля идут на беспроигрышной серии из трех побед и трех ничьих во всех турнирах. В том числе черно-красные трижды не уступили «Наполи» (два триумфа и ничья). Кроме того, они и вытеснили «Рому» с четвертого лигочемпионского места. Это дает миланцам психологическое преимущество в очной игре с прямым конкурентом. К тому же в пользу команды Стефано Пиоли говорит история противостояния: они не проиграли римлянам в шести поединках кряду, победив четыре раза.

«Рома» уверенно действует дома — выиграла семь из восьми последних встреч всухую. Но в атаке у парней Жозе Моуринью клеится не так хорошо: всего 23 гола при родных фанатах в этом сезоне. Это худший результат в первой шестерке. Правда, в последнее время римляне разошлись: забили девять раз в трех домашних матчах.

В итоге в пользу «Милана» говорят хорошая форма, психология и история встреч с «Ромой». Но хозяева отлично играют в обороне на своем поле, что скажется на результативности поединка.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.72.