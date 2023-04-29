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29 апреля, 10:15

«Рома» — «Милан»: прогноз на матч серии А 29 апреля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Рома» — «Милан» 29 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Браим Диас и Рафаэл Леау («Милан»).
Фото Global Look Press

29 апреля «Рома» и «Милан» сыграют в 32-м туре чемпионата Италии. Начало матча на Олимпийском стадионе запланировано на 19.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» покажут встречу в прямом эфире с 18.55 мск. Поединок обслужит арбитр Даниэле Орсато.

Италия. Серия А. 32-й тур
29 апр, 19:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:1
Милан

Букмекеры не выявили фаворита. На успех «Ромы» и «Милана» предложены равные коэффициенты — 2.84, что соответствует 35% вероятности результата. Ничья дана за 3.03 (30%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3030 рублей, если команды не определят победителя.

Римляне и миланцы забивали три и более мячей в пяти очных матчах подряд. Тотал больше 2.5 предложен за 2.49, ТМ 2.5 — за 1.58.

Соперники обменялись уколами в восьми из девяти предыдущих встреч. Опция «обе забьют» идет за 2.04, обратный рынок — за 1.79.

Букмекеры верят в гол от Оливье Жиру. На точный удар французского ветерана дали котировку 3.30.

Наиболее вероятный счет — 0:0. На этот исход можно поставить за 5.74.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Милан»

Россонери с 2 апреля идут на беспроигрышной серии из трех побед и трех ничьих во всех турнирах. В том числе черно-красные трижды не уступили «Наполи» (два триумфа и ничья). Кроме того, они и вытеснили «Рому» с четвертого лигочемпионского места. Это дает миланцам психологическое преимущество в очной игре с прямым конкурентом. К тому же в пользу команды Стефано Пиоли говорит история противостояния: они не проиграли римлянам в шести поединках кряду, победив четыре раза.

«Рома» уверенно действует дома — выиграла семь из восьми последних встреч всухую. Но в атаке у парней Жозе Моуринью клеится не так хорошо: всего 23 гола при родных фанатах в этом сезоне. Это худший результат в первой шестерке. Правда, в последнее время римляне разошлись: забили девять раз в трех домашних матчах.

В итоге в пользу «Милана» говорят хорошая форма, психология и история встреч с «Ромой». Но хозяева отлично играют в обороне на своем поле, что скажется на результативности поединка.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.72.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Рома
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«Барселона» — «Бетис»: прогноз на матч ла лиги 29 апреля 2023 года
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
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