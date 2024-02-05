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5 февраля, 14:15

«Рома» — «Кальяри»: где смотреть матч серии А 5 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Кальяри» 5 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Ромелу Лукаку («Рома»).
Фото Global Look Press

5 февраля «Рома» и «Кальяри» сойдутся в 23-м туре чемпионата Италии. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Риме. Арбитр Маттео Марченаро даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также на сайте matchtv.ru начнется с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 23-й тур
05 февр, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
4:0
Кальяри

Аналитики считают фаворитами «волков». На победу хозяев доступен коэффициент 1.46, что соответствует 66% вероятности результата. «Мирный» исход предложен за 4.54 (21%), а успех островитян — за 7.11 (13%).

Сардинцы уступили римлянам в четырех из пяти предыдущих встреч чемпионата Италии. На неожиданный триумф «Кальяри» или ничью дали котировку 2.81.

Сыграть на команду Даниэле Де Росси с форой (-1) можно за 1.72.

Аналитики ожидают результативный удар от Ромелу Лукаку. Гол бельгийца идет за 1.98.

Кевин де&nbsp;Брейне (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). В прошлом сезоне «Брентфорд» не покорился «Сити» ни разу. Покусают ли «пчелы» манкунианцев?

Тотал больше 2.5 мяча представили за 1.80, ТМ 2.5 — за 1.96.

Обмен точными выстрелами оценен в 2.02, обратный рынок — в 1.77.

Самый вероятный счет, по прикидкам экспертов, — 2:0 в пользу «Ромы» за 6.57.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кальяри
ФК Рома
Серия А
0
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«Рома» — «Кальяри»: прогноз на матч серии А 5 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Локомотив

 6
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