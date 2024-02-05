Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Кальяри» 5 февраля 2024 года

5 февраля «Рома» и «Кальяри» сойдутся в 23-м туре чемпионата Италии. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Риме. Арбитр Маттео Марченаро даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также на сайте matchtv.ru начнется с 22.40 мск.

Аналитики считают фаворитами «волков». На победу хозяев доступен коэффициент 1.46, что соответствует 66% вероятности результата. «Мирный» исход предложен за 4.54 (21%), а успех островитян — за 7.11 (13%).

Сардинцы уступили римлянам в четырех из пяти предыдущих встреч чемпионата Италии. На неожиданный триумф «Кальяри» или ничью дали котировку 2.81.

Сыграть на команду Даниэле Де Росси с форой (-1) можно за 1.72.

Аналитики ожидают результативный удар от Ромелу Лукаку. Гол бельгийца идет за 1.98.

Тотал больше 2.5 мяча представили за 1.80, ТМ 2.5 — за 1.96.

Обмен точными выстрелами оценен в 2.02, обратный рынок — в 1.77.

Самый вероятный счет, по прикидкам экспертов, — 2:0 в пользу «Ромы» за 6.57.