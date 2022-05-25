«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги конференций 25 мая 2022 года
25 мая 2022 года состоится решающий матч Лиги конференций, в котором итальянская «Рома» сыграет с нидерландским «Фейеноордом». Финал примет «Арена Комбетаре» в Тиране. Стартовый свисток в 22.00 по московскому времени даст румынский арбитр Иштван Ковач. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 21.40 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Рома» — фаворит финала. На победу римлян в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, вероятность — около 42%. Ничья доступна за 3.40 (27%), успех «Фейеноорда» — за 3.20 (31%).
Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет 3400 рублей и чистую прибыль в 2400 рублей.
На то, что кубок поднимут игроки «Ромы», коэффициент 1.72. Итоговую победу «Фейеноорда» можно взять за 2.20.
Мыслями о финале поделился комментатор Александр Елагин. Он считает, что трофей из Албании увезут римляне.
«Победитель финала награждается не только новым трофеем, но и прямой путевкой в Лигу Европы. Однако обе команды уже обеспечили себе место в данном турнире. «Рома» заняла шестое место по итогам сезона Серии А, а «Фейеноорд» — третье в чемпионате Нидерландов. Поэтому данная игра будет иметь значение только с точки зрения престижа, все-таки европейский трофей на кону. Победитель впишет свое имя в историю мирового футбола.
Путь к финалу для обеих команд был долог и труден. «Рома», стартовав с четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, провела 14 матчей: девять побед, три ничьи и два поражения. Обе неудачи пришлись на матчи с норвежским чемпионом последних лет «Будё-Глимт». Мы помним ту игру, ударившую по Жозе Моуринью, когда римляне проиграли со счетом 1:6. Тем не менее, «Рома» преодолела все сложности и пробилась в финал.
С «Фейеноордом» Моуринью встречался в своей славной тренерской карьере дважды. Тогда португалец руководил «Манчестер Юнайтед». Осенью 2016 года манкунианцы на групповом этапе Лиге Европы дома выиграли 4:0 и на выезде проиграли 0:1. Однако это не помешало «Манчестеру» выиграть Лигу Европы.
«Фейеноорд» провел 18 матчей в Лиге конференций, стартовав со второго квалификационного раунда. Подогревает интерес к финалу, что в обеих командах играют лучшие бомбардиры текущего турнира. У голландцев это Сирилл Дессерс, забивший 10 голов. У римлян — Тэмми Абрахам, забивший на один гол меньше. Мне кажется, что мой хороший знакомый Жозе Моуринью возьмет первый в истории трофей Лиги конференций», — заявил Елагин для Stavka.tv.
Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает поставить на победу «Ромы» в основное время с коэффициентом 2.37, в дополнительное — за 10.0, по итогам серии пенальти — за 15.0. Взять вариант «Рома» — победитель турнира» можно за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0