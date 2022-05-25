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«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги конференций 25 мая 2022 года

Прогноз экспертов на финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Игроки «Ромы» празднуют гол.
Фото Global Look Press

25 мая 2022 года состоится решающий матч Лиги конференций, в котором итальянская «Рома» сыграет с нидерландским «Фейеноордом». Финал примет «Арена Комбетаре» в Тиране. Стартовый свисток в 22.00 по московскому времени даст румынский арбитр Иштван Ковач. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 21.40 мск.

Лига конференций. Финал
25 мая, 22:00. Arena Kombetare (Тирана)
Рома
Фейеноорд

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Рома» — фаворит финала. На победу римлян в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, вероятность — около 42%. Ничья доступна за 3.40 (27%), успех «Фейеноорда» — за 3.20 (31%).

Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет 3400 рублей и чистую прибыль в 2400 рублей.

На то, что кубок поднимут игроки «Ромы», коэффициент 1.72. Итоговую победу «Фейеноорда» можно взять за 2.20.

Мыслями о финале поделился комментатор Александр Елагин. Он считает, что трофей из Албании увезут римляне.

«Победитель финала награждается не только новым трофеем, но и прямой путевкой в Лигу Европы. Однако обе команды уже обеспечили себе место в данном турнире. «Рома» заняла шестое место по итогам сезона Серии А, а «Фейеноорд» — третье в чемпионате Нидерландов. Поэтому данная игра будет иметь значение только с точки зрения престижа, все-таки европейский трофей на кону. Победитель впишет свое имя в историю мирового футбола.

Путь к финалу для обеих команд был долог и труден. «Рома», стартовав с четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, провела 14 матчей: девять побед, три ничьи и два поражения. Обе неудачи пришлись на матчи с норвежским чемпионом последних лет «Будё-Глимт». Мы помним ту игру, ударившую по Жозе Моуринью, когда римляне проиграли со счетом 1:6. Тем не менее, «Рома» преодолела все сложности и пробилась в финал.

 
Жозе Моуринью (&laquo;Рома&raquo;). «Рома» — «Фейеноорд»: римляне помогут Моуринью собрать полную коллекцию еврокубков

С «Фейеноордом» Моуринью встречался в своей славной тренерской карьере дважды. Тогда португалец руководил «Манчестер Юнайтед». Осенью 2016 года манкунианцы на групповом этапе Лиге Европы дома выиграли 4:0 и на выезде проиграли 0:1. Однако это не помешало «Манчестеру» выиграть Лигу Европы.

«Фейеноорд» провел 18 матчей в Лиге конференций, стартовав со второго квалификационного раунда. Подогревает интерес к финалу, что в обеих командах играют лучшие бомбардиры текущего турнира. У голландцев это Сирилл Дессерс, забивший 10 голов. У римлян — Тэмми Абрахам, забивший на один гол меньше. Мне кажется, что мой хороший знакомый Жозе Моуринью возьмет первый в истории трофей Лиги конференций», — заявил Елагин для Stavka.tv.

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает поставить на победу «Ромы» в основное время с коэффициентом 2.37, в дополнительное — за 10.0, по итогам серии пенальти — за 15.0. Взять вариант «Рома» — победитель турнира» можно за 1.72.

 

Футбол
Лига конференций
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ФК Рома
ФК Фейеноорд
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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