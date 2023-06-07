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«Родина» — «Нижний Новгород»: прогноз и ставка на стыковой матч 7 июня 2023 года

Прогноз на стыковой матч «Родина» — «Нижний Новгород» 7 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Астемир Гордюшенко.
Фото Официальный сайт ФК «Родина»

7 июня «Родина» и «Нижний Новгород» сойдутся в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Игра пройдет в Москве на стадионе «Спартаковец» имени Н.П. Старостина и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — петербуржец Кирилл Левников. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.55 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
07 июн, 18:00. Янтарь (Москва)
Родина
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают нижегородцев фаворитами встречи: поставить на победу команды Сергея Юрана можно с коэффициентом 2.08, что примерно 47% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 3.74 (25%), даже ничья идет за меньшие 3.38 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «Нижний Новгород» при благоприятном исходе принесет 2080 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество гостей:

• победа «Нижнего» 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.00;

• 0:0 — за 6.86.

Букмекеры считают, что игра не получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.32, ТМ 2.5 — за 1.55.

Рынок на результативные удары от обеих команд доступен за 2.11, обратный вариант «обе забьют — нет» — за 1.72.

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Прогноз и ставка на стыковой матч «Родина» — «Нижний Новгород»

Нижегородцы выглядят серьезными фаворитами всего противостояния: команде Юрана не хватило всего двух очков, чтобы остаться в РПЛ и избежать стыковых матчей. «Нижний» неплохо провел финиш сезона: уступил лишь однажды в пяти последних турах, а также одержал две яркие победы над «Сочи» (4:0) и «Химками» 2:0. Вдобавок «НН» выковал нулевую ничью с грозным «Спартаком». «Родина» же чудом попала в стыки: коллектив Дмитрия Парфенова занял пятое место в первой лиге, но из-за проблем с лицензией у «Алании» угодил в переходные игры.

Рекомендуемая ставка: победа «Нижнего Новгорода» за 2.08.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
0
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«Фиорентина» — «Вест Хэм»: прогноз на финал Лиги конференций 7 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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