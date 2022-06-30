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Ричардас Беранкис — Рафаэль Надаль: прогноз на матч Уимблдона 30 июня 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Ричардас Беранкис — Рафаэль Надаль 30 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

30 июня Рафаэль Надаль проведет второй матч на Уимблдоне-2022. Его противником по второму кругу турнира станет литовец Ричардас Беранкис. Встреча пройдет на Центральном корте и начнется примерно в 17.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 1-0 в пользу испанца.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не считают, что у Беранкиса есть шансы обыграть 22-кратного победителя ТБШ. На победу Ричардаса коэффициент 16.0, это меньше 1% вероятности. Успех Надаля можно оформить за минимальные 1.01 (99%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его сенсационного триумфа принесет выплату в 16 000 рублей и чистую прибыль в 15 000.

Самый вероятный точный счет — 3-0 по партиям в пользу Надаля за 1.49. 3-1 идет за 3.70, 3-2 — за 9.10.

Испанец провел очень энергозатратный первый матч на турнире против аргентинца Франсиско Серундоло — соперники разыграли 38 геймов. На ТБ 30.5 гейма на игру с Беранкисом аналитики предлагают поставить за 1.74, на ТМ 30.5 — за 2.02.

Также вы можете поставить на победу литовского теннисиста с форой по геймам: например, Ф1(+7.5) оценена в 1.83, а Ф1(+8.5) — в 1.48.

Тотал больше 3.5 сета предложено оформить за приятные 2.55. Обратную ставку можно сделать за 1.48.

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Прогноз и ставка на матч Ричардас Беранкис — Рафаэль Надаль

Надаль помучился в первом матче — если бы не камбэк в четвертой партии, то испанцу пришлось бы играть пятисетовик. Беранкис в то же время очень уверенно разобрался с Сэмом Куэрри, который традиционно опасен на траве. Но во встрече против чемпиона двух «Шлемов» этого сезона литовцу ловить особо нечего — только если надеяться на выживание до тай-брейков и чудо. Но оно вряд ли произойдет, и на этот раз Надаль должен победить значительно легче.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 31.5 гейма за 1.78.

Теннис
Wimbledon
Прогнозы на спорт
Рафаэль Надаль
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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