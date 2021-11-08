9 ноября 2021 года в очередном туре регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» примет «Флориду». Встреча пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», начало — в 03.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают равными шансы команд на победу. Сделать ставку на успех «Рейнджерс» в основное время матча можно за 2.47, как и на «Флориду», — это примерно 38% вероятности. Ничья доступна с коэффициентом 3.80 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3 800 рублей.

Ф1(0) идет за 1.90, как и Ф2(0).

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 1.90. Такой же котировкой оценивается ТМ 5.5.

Сделать ставку на победу «Рейнджерс» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.90. Аналогичный исход в пользу «Флориды» идет с тем же коэффициентом 1.90.

Шансы каждой из команд забить три шайбы или более оцениваются котировкой 1.74.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 8.30.