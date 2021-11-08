9 ноября пройдет очередной тур в НХЛ. В Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» сыграют «Рейнджерс» и «Флорида». Трансляцию можно будет посмотреть на видеосервисе «Яндекс» или платформе Wink.

«Рейнджерс» идет на третьем месте в Восточной конференции, а их соперники из Флориды возглавляют турнирную таблицу.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, в игре нет фаворита. На победу обеих команд в основное время идет коэффициент 2.74 — это примерно 37% вероятности на каждую. Ничья во встрече возможна за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 3800 рублей.

Ф1(-1) идет за 2.80, а Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал шайб больше 5.5 идет за 1.90, тотал меньше 5.5 также стоит за 1.90.

Сделать ставку на победу «Рейнджерс» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.90. Такой же исход в сторону «Флориды» идет за аналогичную котировку.