8 января в 20-м туре чемпионата Испании «Реал» и «Валенсия» сыграют между собой. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko начиная с 22.30.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». На успех команды можно поставить с котировкой 1.37 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.20 (19%), а победа «Валенсии» есть в линии за 8.00 (11%).

Ф1(-1) идет за 1.54, а Ф2(+1) — за 2.47.

При ставке в 1000 рублей на победу «Валенсии» потенциальная выплата составит 8000 рублей.

Ставка «Валенсия» не проиграет" есть в линии за 3.30.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.95. Удаление идет за 3.80.

Удаление и пенальти возможны за 6.50.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.59. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 2.46.

· ТМ 1.5 — 5.20

· Обе забьют: нет — 1.98

· Точный счет: 1:7 — 270