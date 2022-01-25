25 января 2022 года в 19-м туре регулярного первенства Евролиги «Реал» примет УНИКС. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес», начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Реала» в матче можно за 1.37 — это порядка 69% вероятности. Успех УНИКСа оценивается котировкой 3.10 (31%).

Вероятность овертайма в матче оценивается коэффициентом 15.0.

При ставке в 1000 рублей на овертайм можно выиграть 15 000 рублей в случае равного счета по итогу основного времени встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на матч — для примера:

· Ф1(-4.5) идет за 1.72, а Ф2(+4.5) — за 2.05;

· Ф1(-5.5) идет за 1.85, а Ф2(+5.5) — за 1.95;

· Ф1 (-6.5) идет за 1.95, а Ф2(+6.5) — за 1.80.

Тотал очков больше 155.5 можно взять за 1.90, как и ТМ 155.5.

Шансы «Реала» набрать минимум 81 очко за матч оцениваются коэффициентом 1.85.

Уверены, что УНИКС наберет 75 или более очков за матч? Поставить на ИТБ2 (74.5) можно за 1.85.

Сделать ставку на чет итогового счета матча можно за 1.90. Аналогичным коэффициентом оценивается вероятность нечетного тотала очков.