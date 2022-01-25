«Реал» — УНИКС: где смотреть матч 25 января 2022 года онлайн в прямом эфире
25 января 2022 года в 19-м туре регулярного первенства Евролиги «Реал» примет УНИКС. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес», начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Реала» в матче можно за 1.37 — это порядка 69% вероятности. Успех УНИКСа оценивается котировкой 3.10 (31%).
Вероятность овертайма в матче оценивается коэффициентом 15.0.
При ставке в 1000 рублей на овертайм можно выиграть 15 000 рублей в случае равного счета по итогу основного времени встречи.
Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на матч — для примера:
· Ф1(-4.5) идет за 1.72, а Ф2(+4.5) — за 2.05;
· Ф1(-5.5) идет за 1.85, а Ф2(+5.5) — за 1.95;
· Ф1 (-6.5) идет за 1.95, а Ф2(+6.5) — за 1.80.
Тотал очков больше 155.5 можно взять за 1.90, как и ТМ 155.5.
Шансы «Реала» набрать минимум 81 очко за матч оцениваются коэффициентом 1.85.
Уверены, что УНИКС наберет 75 или более очков за матч? Поставить на ИТБ2 (74.5) можно за 1.85.
Сделать ставку на чет итогового счета матча можно за 1.90. Аналогичным коэффициентом оценивается вероятность нечетного тотала очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7