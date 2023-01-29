29 января в матче 19-го тура чемпионата Испании встретятся вторая и третья команды ла лиги — «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главный арбитр Марио Мелеро Лопес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев гораздо больше шансов на победу: поставить на успех команды Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.76, вероятность — около 55%. Победа гостей предложена с котировкой 5.00 (20%), даже ничья доступна за меньшие 3.90 (25%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «бланкос» при благоприятном исходе принесет 1760 рублей.

Команды еще не встречались в этом сезоне ла лиги, но в прошлом мадридцы нанесли сопернику два чувствительных поражения — 4:1 и 2:0. Серия «Реала» без поражений против бело-голубых в чемпионате длится уже шесть игр и включила четыре победы. Поставить на то, что «Реал Сосьедад» хотя бы не уступит команде Анчелотти в гостях, можно за 2.14.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:

• победа «Реала» 1:0 идет за 6.60;

• ничья 1:1 — за 6.90;

• успех мадридцев 2:0 — за 7.80.

Ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 предложен с такой же котировкой.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.87, обратный рынок доступен за 1.93.

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Реал Сосьедад» 29 января 2023 года

«Бланкос», кажется, приходят в форму после неудачного старта 2023-го. «Реал» выиграл в трех матчах подряд во всех турнирах, но по-прежнему немало пропускает. За последние шесть игр мадридцы отыграли на ноль лишь однажды, а всего за этот отрезок пропустили девять мячей. При этом команда Анчелотти много забивает, а в этом сезоне вообще отличилась в каждой из 29 игр.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.