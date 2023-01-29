«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 29 января 2023 года
29 января в матче 19-го тура чемпионата Испании встретятся вторая и третья команды ла лиги — «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главный арбитр Марио Мелеро Лопес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев гораздо больше шансов на победу: поставить на успех команды Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.76, вероятность — около 55%. Победа гостей предложена с котировкой 5.00 (20%), даже ничья доступна за меньшие 3.90 (25%).
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «бланкос» при благоприятном исходе принесет 1760 рублей.
Команды еще не встречались в этом сезоне ла лиги, но в прошлом мадридцы нанесли сопернику два чувствительных поражения — 4:1 и 2:0. Серия «Реала» без поражений против бело-голубых в чемпионате длится уже шесть игр и включила четыре победы. Поставить на то, что «Реал Сосьедад» хотя бы не уступит команде Анчелотти в гостях, можно за 2.14.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:
• победа «Реала» 1:0 идет за 6.60;
• ничья 1:1 — за 6.90;
• успех мадридцев 2:0 — за 7.80.
Ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 предложен с такой же котировкой.
Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.87, обратный рынок доступен за 1.93.
Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Реал Сосьедад» 29 января 2023 года
«Бланкос», кажется, приходят в форму после неудачного старта 2023-го. «Реал» выиграл в трех матчах подряд во всех турнирах, но по-прежнему немало пропускает. За последние шесть игр мадридцы отыграли на ноль лишь однажды, а всего за этот отрезок пропустили девять мячей. При этом команда Анчелотти много забивает, а в этом сезоне вообще отличилась в каждой из 29 игр.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2