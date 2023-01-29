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«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 29 января 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Реал» — «Реал Сосьедад» 29 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Реала».
Фото Global Look Press

29 января в матче 19-го тура чемпионата Испании встретятся вторая и третья команды ла лиги — «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главный арбитр Марио Мелеро Лопес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 19-й тур
29 янв, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Реал Сосьедад

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев гораздо больше шансов на победу: поставить на успех команды Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.76, вероятность — около 55%. Победа гостей предложена с котировкой 5.00 (20%), даже ничья доступна за меньшие 3.90 (25%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «бланкос» при благоприятном исходе принесет 1760 рублей.

Команды еще не встречались в этом сезоне ла лиги, но в прошлом мадридцы нанесли сопернику два чувствительных поражения — 4:1 и 2:0. Серия «Реала» без поражений против бело-голубых в чемпионате длится уже шесть игр и включила четыре победы. Поставить на то, что «Реал Сосьедад» хотя бы не уступит команде Анчелотти в гостях, можно за 2.14.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:

• победа «Реала» 1:0 идет за 6.60;

• ничья 1:1 — за 6.90;

• успех мадридцев 2:0 — за 7.80.

Ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 предложен с такой же котировкой.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.87, обратный рынок доступен за 1.93.

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Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Реал Сосьедад» 29 января 2023 года

«Бланкос», кажется, приходят в форму после неудачного старта 2023-го. «Реал» выиграл в трех матчах подряд во всех турнирах, но по-прежнему немало пропускает. За последние шесть игр мадридцы отыграли на ноль лишь однажды, а всего за этот отрезок пропустили девять мячей. При этом команда Анчелотти много забивает, а в этом сезоне вообще отличилась в каждой из 29 игр.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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