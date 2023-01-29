Мадридский «Реал» в 19-м туре чемпионата Испании сыграет с «Реалом Сосьедад». Встреча состоится в столице на «Сантьяго Бернабеу» 29 января и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хуан Лопес Амайя.

«Реал» — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «сливочных» можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. Если считаете, что игра завершится вничью, возьмите такой вариант за 3.90 (25%). Успех «Реала Сосьедад» предложен за 5.00 (18%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 5000 рублей.

На то, что баски не проиграют в столице, котировка — 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

В среднем по сезону «Реал» забивает 2.23 мяча, «Сосьедад» — 1.55. ИТБ1 (1.5) идет за 1.78, ИТБ2 (1.5) — за 3.60.

Даже один гол гостей оценен довольно высоко — 1.57.

Ничью хотя бы в одном тайме можно оформить за 1.59, а голы в обоих 45-минутках — за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу команды Карло Анчелотти за 6.60.