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Сегодня, 17:15

«Реал» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 29 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Реал Сосьедад» 29 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press

Мадридский «Реал» в 19-м туре чемпионата Испании сыграет с «Реалом Сосьедад». Встреча состоится в столице на «Сантьяго Бернабеу» 29 января и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хуан Лопес Амайя.

Испания. Лига 1. 19-й тур
29 янв, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Реал Сосьедад

«Реал» — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «сливочных» можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. Если считаете, что игра завершится вничью, возьмите такой вариант за 3.90 (25%). Успех «Реала Сосьедад» предложен за 5.00 (18%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 5000 рублей.

На то, что баски не проиграют в столице, котировка — 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

В среднем по сезону «Реал» забивает 2.23 мяча, «Сосьедад» — 1.55. ИТБ1 (1.5) идет за 1.78, ИТБ2 (1.5) — за 3.60.

Даже один гол гостей оценен довольно высоко — 1.57.

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Ничью хотя бы в одном тайме можно оформить за 1.59, а голы в обоих 45-минутках — за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу команды Карло Анчелотти за 6.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 29 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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