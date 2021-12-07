7 декабря в 6-м туре Лиги чемпионов в группе D встретятся «Реал» и «Интер». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этой игре сильнее окажется «Реал». На него можно поставить с котировкой 2.15 — это примерно 44% вероятности. Ничью есть вариант взять за 3.50 (28%). Победа «Интера» также идет в линии за 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Интера» потенциальная выплата составит 3500 рублей.

Ф1(-1) идет за 2.90, а Ф2(+1) — за 1.42.

Ставку «Интер» не проиграет" можно взять за 1.74.

Шансы «Реала» забить больше одного оцениваются коэффициентом 1.88.

Уверены, что «Интер» также сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.50.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.00.